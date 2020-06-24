Молодший син українського співака Віктора Павліка розповів, що продовжує боротись з раком.

Напередодні, 21-річний хлопець у соціальній мережі приголомшив заявою про те, що він відмовляється від лікування саркоми хребців.

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Наразі, за його словами, припинення лікування не означає, що він здався та опустив руки. Павло Павлік зазначив, що не здається та продовжуватиме боротьбу зі своєю хворобою.

Також хлопець пояснив, що на сьогодні його лікування не припинено. За спільної згоди лікарів та батьків було ухвалено рішення призупинити агресивне лікування, оскільки син Віктора Павліка пройшов вже 18 хіміотерапій.

– Я не відмовлявся від лікування, і це не було моїм відчайдушним рішенням. Це було абсолютно логічним та обдуманим висновком. 18 курсів хіміотерапій. Більшість з людей, на щастя, не уявляє, що це таке. Таке лікування отруює як хворі клітини, так і здорові, і звісно, сильно пригнічує імунітет, – пояснив Павло Павлік.

Окрім того, він зазначив, що таке лікування не покращило його стан, а хвороба так і продовжує вражати організм.

За словами сина Віктора Павліка, альтернативна медицина може впливати лише на ментальність людини, налаштовувати мозок на позитив.

Павло Павлік майже два роки веде боротьбу з саркомою хребців. Цю хворобу йому діагностували у жовтні 2018 року.

Батько хлопця, Віктор Павлік зазначав, що вона з’явилась неочікувано та розпочалася з проблем ніг.