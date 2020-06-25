Головний мандрівник дикими місцями на телебаченні Беар Гріллс знову потрапить у суворі умови в серії нових реаліті-змагань Найжорсткіша гонка в світі: Еко-виклик Фіджі.
У новому шоу про виживання покажуть 11-денні цілодобові змагання 66 команд із 30 країн.
330 учасників пройдуть сотні кілометрів суворої фіджійської місцевості у горах, джунглях і на воді.
Пригодницький серіал з 10 епізодів було знято минулої осені до початку пандемії коронавірусу.
Показ шоу Найжорсткіша гонка в світі планується на 14 серпня на Amazon Prime Video.
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Чим відомий Беар Гріллс
Найбільш відомим телевізійним проектом Гріллса є програма Вижити за будь-яку ціну, в якій мандрівник висаджується у диких місцях, показуючи глядачам, як виживати.
Донині вийшло сім сезонів програми, яка дебютувала в 2006 році та стала однією з найбільш рейтинговіших каналу Discovery.