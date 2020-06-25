Актриса Христина Асмус спростувала чутки про те, що їх розлучення з Гаріком Харламовим – вигадане.

За її словами, ніякого стосунку їхня пара до проекту Comment Out не має, і оголошення про розлучення – не жарт.

– У шоу Comment Out ми не приймали участі. Анатолій Кучерена мої інтереси не представляє. За словами його компанії коментар в інтернеті – фейк, – написала Асмус.

Раніше ведучий Comment Out розповів, що подружжя було учасниками програми. Одним із завдань було повідомити всім про розлучення. За його словами, текст, який написали в соцмережах Асмус і Харламов був написаний на картці, який вони опублікували по-своєму.

Читайте: Джиган і Оксана Самойлова розлучаються

Актриса розповіла також, що розлучення ніяк не стосується фільму Текст, в якому вона знялася в дуже відвертих пікантних сценах.

– Рішення про розлучення моє. Думки почалися задовго до написання роману Текст. Все-таки над відносинами потрібно працювати обом, – додала Асмус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 25 Июн 2020 в 9:41 PDT

Новина про те, що зіркове подружжя розлучається, пара повідомила на своїх сторінках в соцмережах. Тоді Гарік Харламов розповів, що в розриві відносин ніхто не винен і тут немає третіх осіб.

Харламов і Асмус одружилися в 2013 році. Пара виховує 6-річну доньку Анастасію.