Екс-Холостяк Микита Добринін сказав, що йому буде цікаво стежити за новим романтичним реаліті-шоу Холостячка з Ксенією Мішиною, тому що бачив подібні проекти в інших країнах.

– Чоловіки за своєю природою завойовники. Можливо, саме такий формат виглядатиме органічніше – коли чоловіки намагатимуться завоювати серце Холостячки, – вважає Микита.

З самою Ксенією Добринін особисто не знайомий, але високої думки про неї як про актрису.

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Водночас він вважає, що на даному проекті важливіші людські якості, а популярність може навіть зашкодити.

Добринін дав Мішиній кілька цінних порад, щоб почуватися комфортно.

– Нікому невідомо в цьому проекті, як складеться в фіналі доля учасників і головної героїні. Навіть переможцям Битви екстрасенсів. Тому, щонайменше, я б хотів побажати Ксенії відчувати себе в цьому проекті розслаблено, створити для себе максимально комфортні умови. Оскільки проект – це частина життя. Потрібно отримувати задоволення від знайомств і спілкування з новими людьми. І, звичайно, бажаю зустріти своє кохання, – підсумував Микита.

Нині триває кастинг чоловіків, які боротимуться за серце української актриси, зірки Кріпосної Ксенії Мішиної.

Серед них – сценарист студії Квартал 95 і учасник Ліги cміху Олександр Еллерт. Він заповнив анкету і чекає рішення від керівництва проекту.

18 червня Холостяка відсвяткувала 31-й день народження. Актриса виховує сина Платона. Популярною вона стала після головної ролі в мелодрамі Спокуса.

А у 2019-му Мішина зіграла свою найвідомішу роль – головну антагоністку Лідію Шефер в телесеріалі Кріпосна.

Джерело: СТБ

Фото: СТБ