Українська співачка Джамала знялася у фільмі Netflix Євробачення: Історія вогненної саги.

Її колегами стали Уілл Феррелл, Пірс Броснан та Демі Ловато.

– У липні минулого року я отримала лист приблизно такого змісту: Дорога Джамало! Ми знімаємо фільм про Євробачення. Ми дуже хотіли б, щоб ти взяла в ньому участь, адже ти душа і серце Євробачення. І підпис: Девід Добкін і Уїлл Феррелл. Серйозно? Мене запрошує зніматися режисер фільмів Непрохані гості і Шанхайські лицарі Девід Добкін і король комедії Уїлл Феррелл? Ось це подія!

Такий пост співачка виклала на своїй сторінці у Facebook та поділилась фото зі зйомок.

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Під час знімального процесу Джамалу вражало все: дбайливе ставлення до зелених зон біля локації, професіоналізм групи та кількість людей, які задіяні в роботі.

Головні ролі в комедії Євробачення: Історія вогненної саги виконали голлівудські зірки Уілл Феррелл, Рейчел Макадамс, Демі Ловато, Пірс Броснан і Ден Стівенс.

В основу сюжету покладена історія двох ісландських виконавців Ларса і Сігріт, які мають шанс представити свою країну на Євробаченні.

Нещодавно Джамала народила другу дитину – хлопчика на ім’я Селім-Гірай Сеіт-Бекір Огли Сулейманов.

У соцмережах співачка виставила зворушливі фото після пологів та кілька світлин з чоловіком та старшим сином.