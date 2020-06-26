PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

У Єфремова стався серцевий напад

25 червня у російського актора Михайла Єфремова стався серцевий напад, але від допомоги лікарів він відмовився.

Про це повідомив його адвокат Ельман Пашаєв.

За його словами, актор зараз перебуває під домашнім арештом в пригніченому стані і сильно переживає через те, що сталося.

Читайте: Не пробачили: сім’я загиблого у ДТП не візьме компенсацію Єфремова

25 червня у матері Єфремова була річниця смерті і актор не захотів просити слідчого відпустити його на кладовище.

Пашаєв додав, що відмову від поїздки на могилу до матері можна розцінювати як самобичування.

ДТП з Єфремовим

8 червня на Смоленській площі в Москві Михайло Єфремов влаштував смертельну ДТП. Актор за кермом Jeep Cherokee влетів в автомобіль Lada.

В результаті зіткнення водій Lada Сергій Захаров помер у лікарні.

Єфремов перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Джерело: Московський комсомолець

Фото: УНІАН

Теги:
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх