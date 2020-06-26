У Єфремова стався серцевий напад

25 червня у російського актора Михайла Єфремова стався серцевий напад, але від допомоги лікарів він відмовився.

Про це повідомив його адвокат Ельман Пашаєв.

За його словами, актор зараз перебуває під домашнім арештом в пригніченому стані і сильно переживає через те, що сталося.

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25 червня у матері Єфремова була річниця смерті і актор не захотів просити слідчого відпустити його на кладовище.

Пашаєв додав, що відмову від поїздки на могилу до матері можна розцінювати як самобичування.

ДТП з Єфремовим

8 червня на Смоленській площі в Москві Михайло Єфремов влаштував смертельну ДТП. Актор за кермом Jeep Cherokee влетів в автомобіль Lada.

В результаті зіткнення водій Lada Сергій Захаров помер у лікарні.

Єфремов перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Джерело: Московський комсомолець