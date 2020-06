27 червня 2020 року компанія Netflix випустила третій сезон популярного містичного серіалу німецькою мовою Пітьма.

Це останній сезон серіалу, який уже встиг завоювати прихильність глядачів і стати справжнім хітом.

Серіал Пітьма вийшов у 2017 році, його дія розгортається у вигаданому містечку Вінден, де загадково зникають двоє дітей. У ньому є і містика, і наукова фантастика, і драма. Третій сезон дасть відповіді глядачам на всі питання.

Are you ready for the final cycle? DAЯK Season 3 is now available on NETFLIX! ⌛️ https://t.co/Z8JxNiLpdM

— Dark Netflix (@DarkNetflixDE) June 27, 2020