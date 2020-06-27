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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Пітьма: вийшов третій сезон містичного серіалу від Netflix

27 червня 2020 року компанія Netflix випустила третій сезон популярного містичного серіалу німецькою мовою Пітьма.

Це останній сезон серіалу, який уже встиг завоювати прихильність глядачів і стати справжнім хітом.

Серіал Пітьма вийшов у 2017 році, його дія розгортається у вигаданому містечку Вінден, де загадково зникають двоє дітей. У ньому є і містика, і наукова фантастика, і драма. Третій сезон дасть відповіді глядачам на всі питання.

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Сезон вже заочно отримав позитивні відгуки глядачів.

Карантин вплинув на кіновиробництво у світі і сповільнив темпи створення фільмів і серіалів.

Попри це, компанії продовжують тішити аудиторію новинками.

Факти ICTV підготували список серіалів 2020 року.

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