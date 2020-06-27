Телеведуча програми Факти на каналі ICTV Інна Шевченко вийшла заміж. Весілля проходило у Провансі, Франція.
У своєму Instagram Інна вже виставила кілька відео після церемонії.
Чоловіком ведучої став французький режисер кіно і телебачення Лоран. Серед гостей – свідки і близькі родичі нареченого.
Однак не все було так просто. За кілька днів до весілля Шевченко мала проблеми з сукнею – її не встигли зробити до відльоту у Францію, тож довелося купувати вже на місці.
– Хочу зразу зазначити, що шукала максимально просту і милу сукню, – написала телеведуча.
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На весілля Інна Шевченко справді була у легкій літній сукні до колін.
Про заручини пари стало відомо ще 25 лютого, коли майбутнє подружжя подало документи на реєстрацію шлюбу.
Однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи у їхні плани. Спочатку весілля планували на 6 червня, але Україна відкрила міжнародне авіасполучення з 15 червня.