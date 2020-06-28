MARUV звалилася в басейн під час виступу в Одесі

Українська епатажна співачка MARUV під час виступу в Одесі впала в басейн.
Відео епічно падіння артистка опублікувала в Instagram.
Під час виконання пісні Siren Song спочатку дівчата з балету опинилися у воді, а потім сама зірка під час слів однієї зі своїх пісень Bang! впала у воду.
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MARUV і балет були одягнені в яскраві червоні костюми.
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Співачка MARUV випустила новий запальний кліп I Want You.
Сингл є дуетом із музикантом Boosin, який також писав музику для відомої пісні Drunk Groove.
У відео, знятому на фоні поліцейського автомобіля, MARUV демонструє запальні танці у костюмі в стилі диско.