MARUV звалилася в басейн під час виступу в Одесі

Українська епатажна співачка MARUV під час виступу в Одесі впала в басейн.

Відео епічно падіння артистка опублікувала в Instagram.

Під час виконання пісні Siren Song спочатку дівчата з балету опинилися у воді, а потім сама зірка під час слів однієї зі своїх пісень Bang! впала у воду.

Читайте: Інтровертам присвячується: Jerry Heil випустила кліп на пісню CHEWING

MARUV і балет були одягнені в яскраві червоні костюми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @ukropnekrupa @boyko_olya @aminatamerlanova @kapustochkaa @kovallanastasia Публикация от MARUV (@maruvofficial) 28 Июн 2020 в 4:55 PDT

Співачка MARUV випустила новий запальний кліп I Want You.

Сингл є дуетом із музикантом Boosin, який також писав музику для відомої пісні Drunk Groove.

У відео, знятому на фоні поліцейського автомобіля, MARUV демонструє запальні танці у костюмі в стилі диско.