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MARUV звалилася в басейн під час виступу в Одесі

Українська епатажна співачка MARUV під час виступу в Одесі впала в басейн.

Відео епічно падіння артистка опублікувала в Instagram.

Під час виконання пісні Siren Song спочатку дівчата з балету опинилися у воді, а потім сама зірка під час слів однієї зі своїх пісень Bang! впала у воду.

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MARUV і балет були одягнені в яскраві червоні костюми.

 

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@ukropnekrupa @boyko_olya @aminatamerlanova @kapustochkaa @kovallanastasia

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Співачка MARUV випустила новий запальний кліп I Want You.

Сингл є дуетом із музикантом Boosin, який також писав музику для відомої пісні Drunk Groove.

У відео, знятому на фоні поліцейського автомобіля, MARUV демонструє запальні танці у костюмі в стилі диско.

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