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Це було весілля для нас двох: Каменських показала фото з Потапом з церемонії у Лас-Вегасі

Настя Каменських поділилася весільними фото з Потапом з нагоди їхньої третьої річниці одруження. Світлини були зроблені у Лас-Вегасі.

Співачка зізналася, що одруження стало справжньою несподіванкою і сюрпризом для неї. Щоб зібратися на церемонію, вона мали тільки три години.

Також Настя Каменських поділилась, що зараз вони з Потам часто жартують, що відсвяткували два весілля.

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Одне було таке, як хотіла вона – велике, елегантне і вишукане в Києві. Інше святкування було цілком у стилі Потапа – яскраве, оригінальне, спонтанне і дуже романтичне.

– Як бачите, не завжди все, що відбувається у Вегасі, залишається у Вегасі. Це було весілля тільки для нас двох, але, презентувавши трек в студії і згадавши щасливі моменти, мені захотілося поділитися і цією подією.

Також співачка побажала всім парам цінувати свої спогади та емоції, які вони відчували у момент одруження.

 

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В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Лёша устроил нам в Лас-Вегасе три года назад. ⠀ Он просто пришёл и сказал: «У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию». Это было для меня такой неожиданностью! ⠀ И, признаюсь вам, воспоминания об «I do» из наших уст, поиск белого платья в шопинг-молле и колец будут всегда вызывать улыбку на лице и согревать сердце???? ⠀ Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас – в моем стиле – большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки – яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная – свадьба-сюрприз в Вегасе. ⠀ Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе???? Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием❤️ ⠀ Ребята, центе свои воспоминания и те счастливые эмоции, которые переживали в тот момент????

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Весілля Насті Каменських і Потапа відбулося 23 травня 2019 року в Києві. Пара влаштувала розкішне святкування у заміському ресторані.

На весілля запросили багатьох зірок, серед яких були Надя Дорофеєва з чоловіком Володимиром Дантесом, актор Дмитро Ступка з дружиною Поліною Логуновою, співачка Тіна Кароль та багато інших.

Фото: kamenskux

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