Настя Каменських поділилася весільними фото з Потапом з нагоди їхньої третьої річниці одруження. Світлини були зроблені у Лас-Вегасі.

Співачка зізналася, що одруження стало справжньою несподіванкою і сюрпризом для неї. Щоб зібратися на церемонію, вона мали тільки три години.

Також Настя Каменських поділилась, що зараз вони з Потам часто жартують, що відсвяткували два весілля.

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Одне було таке, як хотіла вона – велике, елегантне і вишукане в Києві. Інше святкування було цілком у стилі Потапа – яскраве, оригінальне, спонтанне і дуже романтичне.

– Як бачите, не завжди все, що відбувається у Вегасі, залишається у Вегасі. Це було весілля тільки для нас двох, але, презентувавши трек в студії і згадавши щасливі моменти, мені захотілося поділитися і цією подією.

Також співачка побажала всім парам цінувати свої спогади та емоції, які вони відчували у момент одруження.

Весілля Насті Каменських і Потапа відбулося 23 травня 2019 року в Києві. Пара влаштувала розкішне святкування у заміському ресторані.

На весілля запросили багатьох зірок, серед яких були Надя Дорофеєва з чоловіком Володимиром Дантесом, актор Дмитро Ступка з дружиною Поліною Логуновою, співачка Тіна Кароль та багато інших.

Фото: kamenskux