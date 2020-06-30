Лизання цукерки крізь шибку – Остап Ступка про театр онлайн

Театр не може працювати онлайн, і будь-які вистави в Zoom чи на YouTube не передають тієї магії, яку творять актори на сцені.

Так вважає український актор театру та кіно Остап Ступка.

– Усі ці онлайн-вистави мені нагадують вислів письменниці Ірини Вільде – лизання цукерки крізь шибку. Дуже образно. Тобі не вистачає цього контакту, цього спілкування. Гра на сцені – це обмін енергією з глядачами, – говорить Остап Ступка.

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Крім того, неможливо проводити і репетиції онлайн.

– Мені не зрозуміло, як це втілювати. Театр – це колективна праця, це якісь відчуття партнера. Я думаю, без сенсу робити це віддалено, – додає він.

Та попри паузу у роботі театрів, актор дотримується правил карантину, а також закликає до цього українців.

– Перервалися всі концерти, фільми не знімаються, Голівуд закритий, до нас виїжджаєш – кафе переповнені, всі відпочивають, усім добре. Я завжди дивувався, який позитивний у нас народ. Це добре, але не треба нехтуватися правилами безпеки, – підсумував актор.

В Україні через поширення коронавірусу призупинили роботу театрів.

Актори разом з усіма українцями вимушені сидіти на карантині. Вони витрачають вільний час на свої родини та хобі.

Так, зірка серіалу Пес Микита Панфілов розповів про свій карантин – він гуляє зі своєю донькою та пересаджує перці.

Фото: Остап Ступка