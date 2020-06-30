Jerry Heil розповіла про Tik Tok, карантин та нові хіти

Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) – це молода українська виконавиця з Василькова, що на Київщині.

Свою кар’єру дівчина починала із записування каверів на пісні популярних артистів, а в 2019 році про неї дізнався широкий загал завдяки синглу Охрана отмєна.

Не так давно Яна стала дуже популярною у Tik Tok, хоча довго не хотіла починати працювати із цією платформою.

– Мені дуже довго менеджер по діджиталу говорив: Яна починай знімати відео у Tik Tok, але я кілька місяців відмовлялася, кажучи, що надто доросла для цього. І що взагалі має бути у голові, аби почати знімати? А потім настав карантин і ти розумієш, що у тебе починають з’являтися ідеї для відео, – розповідає Jerry Heil.

Перші свої ролики Яна записувала англійською, але такий контент не дуже активно залучав нову аудиторію.

– Я зрозуміла, що сьогодні “старіння нації” відбувається вже у 25 років, і якщо ти не слідуєш за новими трендами і зневажаєш їх, то швидше за все проблема у тобі, – вважає співачка.

Tik Tok для Яни – це нова платформа для висловлення своєї думки та просування себе як творчої особистості.

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Про наступні хіти і кар’єру

– Я не планую зараз випускати альбом, але хочу публікувати багато треків один за одними Хоча раніше планувала оприлюднювати один трек щотижня, але технічно це не дуже можливо. Наразі ми плануємо трек #Бомба_ракета_пушка_граната, – анонсувала Jerry Heil.

Співачка хоче інтегрувати цю пісню у Tik Tok, щоб запустити вірусні відео. Цей трек про дівчину, яка залежна від шопінгу.

– Багато хто на карантині переосмислив цю тему і зрозумів як багато у нього зайвих речей, я зокрема. Тому це буде щось про надмірне споживання, – каже Яна.

У наступному місяці співачка опублікує трек Блогер, хоча він написаний уже більше року назад.

Про Біллі Айліш

Яна вважає, що не варто захоплюватися Біллі Айліш настільки, щоб повторювати її феномен, бо кожен артист унікальний і йому не потрібно нікого копіювати.

– Для когось зірки сходяться так, що він реалізується “на часі” і тому зазнає великої популярності. Не люблю коли нас порівнюють, я поважаю її як творчу особистість, але між нами дуже мало спільного, – зазначає співачка.

Не так давно 24-річна співачка Jerry Heil випустила новий запальний кліп CHEWING.

У відео, знятому у своїй квартирі, співачка використала елементи популярного у мережі Mukbang – гучного поїдання фастфуду на камеру.

Яна поділилася, що за час карантину її життя майже не змінилося: раніше вона теж багато часу проводила вдома та у соцмережах.