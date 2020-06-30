Український фільм з Іванною Сахно придбала компанія з Голлівуду

Права на український трилер Let it Snow режисера Станіслава Капралова, в якому головну роль зіграла Іванна Сахно, придбав відомий у світі американський дистриб’ютор Lionsgate.

21-річну Іванну Сахно український глядач може пам’ятати за картинами: Іван Сила (реж. Віктор Андрієнко), Тихоокеанський рубіж 2 (реж. Стівен С. ДеНайт) та Шпигун, який мене кинув (від режисера Сюзен Фогель).

Її партнерами у Let it Snow є Алекс Хафнер (Занурення, Радник) та Тінатін Далакішвілі (Зірка, Любов з акцентом, Ебігейл).

У трилері вона зіграла сноубордистку. За нею женеться чорний снігохід, а той, хто на ньому, хоче вбити головну героїню.

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Угоду підписали 29 червня, а з 22 вересня він вийде у прокат у VOD форматі.

Фільм створено спільно зі США та Іспанією. Продюсер картини – Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment), ко-продюсери – Ян Фішер, Роджер Корбі (FishCorb Films) та Станіслав Капралов, виконавчий продюсер – Маріанна Новікова.

Іванна Сахно разом з батьками переїхала до США, коли їй було 15 років. Там дівчина закінчила престижну школу театру і кіно Лі Страсберга.

Вона одна з небагатьох українок, яким вдалося підкорити Голлівуд. А на десятому Одеському кінофестивалі Сахно увійшла до складу журі Міжнародної конкурсної програми разом з ірландським актором Баррі Вордом, бельгійським режисером Петером Бросенсом, грузинським режисером Наною Еквтімішвілі та директором кінофестивалю у Карлових Варах Карелом Охом.

Джерело: Solar Media Entertainment

Фото: ОМКФ