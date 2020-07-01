PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Помер актор з фільму Зловісні мерці Ден Хікс

У Каліфорнії в США помер актор Ден Хікс. Йому було 68 років.

Причиною смерті актора стало онкологічне захворювання, з яким він боровся тривалий час.

У травні Хікс був у лікарів, які сказали, що актор зможе прожити максимум три роки.

ЧитайтеПомер актор Іен Холм – зірка Хоббіта, П’ятого елемента і Чужого

Актор говорив, що прожив життя на повну і ні про що не шкодує.

Хікс відомий за ролями у фільмах режисера Сема Реймі. Він знявся у фільмах Зловісні мерці 2, Маніяк-поліцейський, Людина темряви, Людина-павук 2, Оз: Великий і жахливий.

Помер актор Віктор Проскурін

30 червня радянський і російський актор Віктор Проскурін помер у віці 68 років.

Артист страждав від онкологічного захворювання, але смерть настала від обструктивної хвороби легень.

Він отримав широку популярність завдяки ролі Геннадія Ляпішева у фільмі Велика перерва.

Джерело: Decider

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка