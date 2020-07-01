У Каліфорнії в США помер актор Ден Хікс. Йому було 68 років.

Причиною смерті актора стало онкологічне захворювання, з яким він боровся тривалий час.

У травні Хікс був у лікарів, які сказали, що актор зможе прожити максимум три роки.

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Актор говорив, що прожив життя на повну і ні про що не шкодує.

Хікс відомий за ролями у фільмах режисера Сема Реймі. Він знявся у фільмах Зловісні мерці 2, Маніяк-поліцейський, Людина темряви, Людина-павук 2, Оз: Великий і жахливий.

Помер актор Віктор Проскурін

30 червня радянський і російський актор Віктор Проскурін помер у віці 68 років.

Артист страждав від онкологічного захворювання, але смерть настала від обструктивної хвороби легень.

Він отримав широку популярність завдяки ролі Геннадія Ляпішева у фільмі Велика перерва.

Джерело: Decider