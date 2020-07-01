Причиною смерті Віктора Проскуріна стала обструктивна хвороба легень.

Про це розповіла вдова актора Ірина Хонда.

– Стався черговий напад. Вітю відвезли в лікарню. Там він помер вчора, – сказала вона.

На її думку, хвороба у Проскуріна з’явилася через куріння.

Також у актора був рак, але він не став причиною смерті.

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За словами Хонди, після госпіталізації Проскуріна відразу підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Вдова підкреслила, що у її чоловіка не було коронавірусу незважаючи на те, що він перебував у групі ризику.

30 червня радянський і російський актор Віктор Проскурін помер у віці 68 років.

Артист отримав широку популярність завдяки ролі Геннадія Ляпішева у фільмі Велика перерва.

Також він відомий ролями Василя Вожеватова у фільмі Ельдара Рязанова Жорстокий романс і братів-близнюків Шолто в пригодах Шерлока Холмса і доктора Ватсона.

Джерело: Комсомольська правда

Фото: Ірина Хонда