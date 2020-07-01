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У моєму житті відбулися серйозні зміни: Могилевська здивувала новим іміджем

Українська співачка Наталя Могилевська стала блондинкою.

Про це вона повідомила в своєму Instagram і показала фото нового образу.

– Скажіть, з ким траплялося психанути, підстригтися або пофарбувати волосся в часи змін? Так, це експериментальний образ. Не буду приховувати, в моєму житті відбулися серйозні зміни, – написала вона.

Співачка заявила, що вірить в те, що в її житті настала біла смуга, тому її нова пісня Білий літак і білосніжне волосся є символами кращого періоду.

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За словами Могилевської, вона готує багато нового матеріалу і обіцяє порадувати і здивувати своїх шанувальників.

 

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Багато зірок шоу-бізнесу приміряли на себе образ блондинок. Зокрема, співачки Даша Астаф’єва, Настя Каменських, Ріанна і навіть актриса Анджеліна Джолі.

Джолі стала блондинкою для зйомок у фільмі Вічні. По фото, які з’явилися в мережі не можна точно сказати, перефарбувалася Джолі в світлі тони або це перука.

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