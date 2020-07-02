Мій чоловік, моя жінка: СТБ знімає новий серіал з Ксенією Мішиною

Розпочалися зйомки нової гостросюжетної мелодрами Мій чоловік, моя жінка від IVORY films для телеканалу СТБ, прем’єра якого відбудеться восени 2020 року. Зйомки 12-серійного проекту відбуватимуться в Києві.

За сюжетом, через провину Павла згорає будинок його клієнта Сергія, а сам він серйозно травмується. Щоб відшкодувати борг і врятувати чоловіка від в’язниці, Віра стає сурогатною матір’ю для бездітних Олега та Тетяни.

Після народження, з болем у душі віддавши свою дитину, Віра дізнається, що Тетяна померла. Олег просить Віру стати для доньки нянею і на деякий час переїхати до нього.

– Ця історія про самопожертву і справжнє кохання, що, безумовно, оцінять глядачки. Серіал також “зачепить” і чоловіків. Знімальний період передбачає багато сцен за участі каскадерів. І ще одна непроста, але дуже яскрава сцена – бійка в барі. До того ж, дуже жорстка бійка, де трощитимуться меблі, герої будуть перескакувати через столи та огрівати один одного стільцями по спині. Тому, сподіваємось, глядачу не доведеться сумувати, – коментує режисер-постановник Сергій Толкушкін.

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Керівник департаменту розробки та редагування серіального контенту Дмитро Кіцай також прокоментував зйомки:

– Серіал про жінок, яких дуже багато в нашій країні. Вони живуть за інерцією – як склалося, так і живуть. Але запевняють себе, що вони щасливі, навіть якщо це не так. І як завжди, не було б кохання та щастя, якби не трапилося нещастя. Ця історія про людей, які зустрілися завдяки нещасному випадку і заново почали жити. Побачили світ під іншим кутом зору і все заграло фарбами.

В головних ролях серіалу Павло Вишняков, Дар’я Єгоркіна, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Людмила Загорська, Ксенія Мішина, Павло Сова, Оксана Жданова, Катерина Гулякова, Ігор Петрусенко.

Режисером-постановником є Сергій Толкушкін, оператором-постановником – Олександр Бойко. Автор сценарію Олена Бойко.

Продюсери серіалу Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Дмитро Кіцай.

Також СТБ представить масштабну історичну сагу І будуть люди. Це епічна драма і екранізація роману Анатолія Дімарова.

Серіал через призму життя звичайних людей показує етапи ХХ століття. Зокрема, Першу світову війну, революцію, прихід радянської влади.