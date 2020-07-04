Українська співачка Настя Каменських в яскравій помаранчевій сукні ефектно пірнула у басейн.
Відео вона опублікувала в Instagram.
Також співачка запропонувала користувачам самостійно обрати підпис для ролика.
Серед варіантів: Хода кішки, грація картоплі; Коли входиш у доросле життя; Ді Капріо в Титаніку відпочиває, як ти під воду пішла.
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А ось чоловік артистки Потап опублікував фото дружини та зазначив, що зараз вони у гостях у її мами 65-річної Лідії Петрівни.
– У гостях у мами Настусі “здрастуй рідне село, як же довго мене не було”, – написав Потап.
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В гостях у мамы Настечки @kamenskux «здрастуй рідне село, як же довго мене не було» #село #і #люди
MARUV звалилася в басейн під час виступу
Українська епатажна співачка MARUV під час виступу в Одесі впала в басейн.
Під час виконання пісні Siren Song спочатку дівчата з балету опинилися у воді, а потім сама зірка під час слів однієї зі своїх пісень Bang! впала у воду.