Українська співачка Настя Каменських в яскравій помаранчевій сукні ефектно пірнула у басейн.

Відео вона опублікувала в Instagram.

Також співачка запропонувала користувачам самостійно обрати підпис для ролика.

Серед варіантів: Хода кішки, грація картоплі; Коли входиш у доросле життя; Ді Капріо в Титаніку відпочиває, як ти під воду пішла.

А ось чоловік артистки Потап опублікував фото дружини та зазначив, що зараз вони у гостях у її мами 65-річної Лідії Петрівни.

– У гостях у мами Настусі “здрастуй рідне село, як же довго мене не було”, – написав Потап.

MARUV звалилася в басейн під час виступу