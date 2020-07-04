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Ді Капріо в Титаніку відпочиває: NK у сукні ефектно пірнула у басейн

Українська співачка Настя Каменських в яскравій помаранчевій сукні ефектно пірнула у басейн.

Відео вона опублікувала в Instagram.

Також співачка запропонувала користувачам самостійно обрати підпис для ролика.

Серед варіантів: Хода кішки, грація картоплі; Коли входиш у доросле життя; Ді Капріо в Титаніку відпочиває, як ти під воду пішла.

 

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Придумайте описание к этому видео⠀ #weird #tiktok #video

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

А ось чоловік артистки Потап опублікував фото дружини та зазначив, що зараз вони у гостях у її мами 65-річної Лідії Петрівни.

– У гостях у мами Настусі “здрастуй рідне село, як же довго мене не було”, – написав Потап.

 

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В гостях у мамы Настечки @kamenskux «здрастуй рідне село, як же довго мене не було» #село #і #люди

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

MARUV звалилася в басейн під час виступу

Українська епатажна співачка MARUV під час виступу в Одесі впала в басейн.

Під час виконання пісні Siren Song спочатку дівчата з балету опинилися у воді, а потім сама зірка під час слів однієї зі своїх пісень Bang! впала у воду.

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