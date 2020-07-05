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Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі на заяву репера

Відомий репер Каньє Вест вчергове спантеличив прихильників своєю заявою. Він заявив, що збирається балотуватися у президенти США.

Щоправда, вирішив не уточнювати, у якому році це буде. Тим часом у Twitter під його дописом дехто з прихильників не на жарт розхвилювався за свого улюбленця, зазначивши, що цьогоріч реєстрація на вибори, які відбудуться у листопаді 2020 року, вже закінчилась.

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Загалом реакція мережі на таку заяву була різною. Деякі користувачі у відповідь пропонували балотуватися навіть Тейлор Свіфт, а дехто створив імпровізоване голосування, де свій голос можна віддати за Каньє Веста, Дональда Трампа або Джо Байдена.

До речі, рішення репера навіть підтримав засновник компаній Tesla Ілон Маск.

  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
  • Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі
Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі на заяву репера / 8 фотографий

Каньє Вест вже не вперше говорить про своє бажання балотуватися в президенти США. Вперше з такою заявою він виступив у 2015 році.

Пізніше, у 2018 році, репер під час зустрічі з Дональдом Трампом повідомив, що можливо балотуватиметься у президенти у 2024 році.

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