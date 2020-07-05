Відомий репер Каньє Вест вчергове спантеличив прихильників своєю заявою. Він заявив, що збирається балотуватися у президенти США.

Щоправда, вирішив не уточнювати, у якому році це буде. Тим часом у Twitter під його дописом дехто з прихильників не на жарт розхвилювався за свого улюбленця, зазначивши, що цьогоріч реєстрація на вибори, які відбудуться у листопаді 2020 року, вже закінчилась.

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Загалом реакція мережі на таку заяву була різною. Деякі користувачі у відповідь пропонували балотуватися навіть Тейлор Свіфт, а дехто створив імпровізоване голосування, де свій голос можна віддати за Каньє Веста, Дональда Трампа або Джо Байдена.

До речі, рішення репера навіть підтримав засновник компаній Tesla Ілон Маск.































Каньє Вест зібрався у президенти США: реакція мережі на заяву репера / 8 фотографий

Каньє Вест вже не вперше говорить про своє бажання балотуватися в президенти США. Вперше з такою заявою він виступив у 2015 році.

Пізніше, у 2018 році, репер під час зустрічі з Дональдом Трампом повідомив, що можливо балотуватиметься у президенти у 2024 році.