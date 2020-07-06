Вранці 6 липня помер Енніо Морріконе. Композитору був 91 рік.

Легендарний аранжувальник і диригент написав музику до 450 фільмів і отримав безліч почесних премій і номінацій.

За все життя Морріконе був номінований на Оскар п’ять разів, але премію отримав лише у 2016 році.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про Енніо Морріконе.

Біографія Енніо Морріконе

Морріконе народився 10 листопада 1928 року в Римі в сім’ї професійного музиканта – батько грав на трубі в джазовому ансамблі. Всього в сім’ї було п’ятеро дітей і Енніо старший з них.

Першу композицію він склав у віці шести років.

Освіту Морріконе отримував у римській державній консерваторії Санта-Чечилія.

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У 1946 році він отримав диплом по класу гри на трубі, а через вісім років – по класу композиції. У цей час він почав складати симфонії, кантати і оркестрові концерти.

У юному віці Морріконе був учасником джазових груп і виступав у нічних клубах

Також він грав в оркестрі в театрі Риму, а після почав писати музику до вистав.

Аранжуванням зайнявся в кінці 1950-х років і працював на радіо.

Всесвітня популярність прийшла до Морріконе в 1964 році після роботи над вестерном Серджо Леоне За жменю доларів.

Після були також успішні стрічки: На кілька доларів більше (1965), Хороший, поганий, злий (1966), Одного разу на Заході (1968), За жменю динаміту (1971) і Одного разу в Америці (1984).

Також композитор працював з легендарними режисерами: Бернардо Бертолуччі, Джон Карпентер, Олівер Стоун, Педро Альмодовар, Роман Поланскі та інші.

Енніо Морріконе кілька разів відмовлявся від пропозицій режисера Квентіна Тарантіно про спільну роботу. За його словами, Тарантіно давав йому дуже мало часу, а в своїх фільмах використовував музику необдумано.

Однак з Тарантіно він все ж попрацював. Морріконе дозволив використовувати свої композиції у фільмах Безславні виродки і Джанго звільнений.

У 2009 році він був нагороджений французьким орденом Почесного легіону

Пізніше він створив композицію для вестерну Тарантіно Мерзенна вісімка, який вийшов у 2015 році. Саме цей фільм і приніс Морріконе довгоочікуваний Оскар.

Також у нього було безліч інших нагород. Зокрема, шість нагород Британської академії, три Золотих глобуса та Grammy.

У своїх композиціях він часто використовував незвичайні поєднання музичних інструментів і звуки.

Всього на рахунку Енніо Морріконе 27 золотих і сім платинових дисків.

Особисте життя

У 1956 році він одружився на Марії Травії. Вона написала багато віршів на музику Морріконе.

У пари четверо дітей – троє синів і дочка.

Смерть Енніо Морріконе

6 липня в Римі помер Енніо Морріконе. Причиною смерті став перелом стегнової кістки. Композитор потрапив до лікарні кілька днів тому після падіння.

Перед смертю він подякував своїй дружині, яка була з ним протягом усього життя.

Також він подякував своїм дітям і онукам за любов і турботу.