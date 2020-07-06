Енніо Морріконе залишив некролог про самого себе

Відомий італійський композитор Енніо Морріконе, який помер 6 липня, залишив некролог про самого себе.

Про це повідомив адвокат Джорджо Ассумма. Текст Я, Енніо Морріконе, помер, композитор написав перед смертю. Його знайшла сім’я Морріконе.

У некролозі композитор згадав близьких друзів, своїх сестер і дітей. Однак зазначив, що найважче йому прощатися зі своєю дружиною Марією.

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– Я, Енніо Морріконе, помер. Я говорю про це всім друзям, які завжди були поруч зі мною, але і тих, хто був далеко, я вітаю з великою любов’ю.

Енніо Морріконе помер у віці 91 року в Римі. Кілька днів тому він упав та отримав перелом стегнової кістки.

Легендарний композитор був володарем Оскара за музику до фільму Квентіна Тарантіно Мерзенна вісімка. А у 2007 році він навіть отримав нагороду за внесок у музичний кіносупровід.

Джерело: La Repubblica