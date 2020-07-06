PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Енніо Морріконе залишив некролог про самого себе

Відомий італійський композитор Енніо Морріконе, який помер 6 липня, залишив некролог про самого себе.

Про це повідомив адвокат Джорджо Ассумма. Текст Я, Енніо Морріконе, помер, композитор написав перед смертю. Його знайшла сім’я Морріконе.

У некролозі композитор згадав близьких друзів, своїх сестер і дітей. Однак зазначив, що найважче йому прощатися зі своєю дружиною Марією.

Читайте: Від Професіоналу до Мерзенної вісімки: 10 найкращих саундтреків Морріконе

– Я, Енніо Морріконе, помер. Я говорю про це всім друзям, які завжди були поруч зі мною, але і тих, хто був далеко, я вітаю з великою любов’ю.

Енніо Морріконе помер у віці 91 року в Римі. Кілька днів тому він упав та отримав перелом стегнової кістки.

Легендарний композитор був володарем Оскара за музику до фільму Квентіна Тарантіно Мерзенна вісімка. А у 2007 році він навіть отримав нагороду за внесок у музичний кіносупровід.

Джерело: La Repubblica

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка