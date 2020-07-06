Відома 72-річна українська співачка Софія Ротару показала свій елітний заміський будинок.

Співачка живе в Київській області, у районі Конча-Заспи, який знаходиться недалеко від селища П’ятихатки.

Фото свого особняка Софія Ротару показала підписникам в Instagram. За інформацією ЗМІ, вартість такого будинку і живописної ділянки сягає $1 млн.

На опублікованих в Instagram знімках видно великий будинок з панорамними вікнами. На території ростуть квіти, за якими, ймовірно, любить доглядати сама Ротару.

Біля будинку також розташовані тенісний корт, альтанка, мангал і гостьовий будинок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 3 Июл 2020 в 8:49 PDT

У 2019 сестра Ротару Лідія заявила, що співачка перестала виступати під час Майдану, хоча і зазнавала фінансових труднощів, через те, що допомагала грошима бійцям української армії.

Водночас концертний директор співачки Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО і відмовилася від участі в пісенному конкурсі в Росії не через громадянську позицію, а через страх провокацій.

Фото: Софія Ротару