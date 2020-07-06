Головний герой шоу Холостяк Макс Михайлюк показав дівчину, з якою у нього стосунки. Його обраницею стала модель Дарина Хлистун.
Першою про роман розповіла дівчина. Спочатку вона розмістила на своїй сторінці в Instagram фото, на якому обіймає Макса.
Кілька тижнів тому ведучий Григорій Решетник виклав світлину з друзями, на якій були і Макс, і його нова обраниця.
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Нещодавно Холостяк розмістив InstaStories, як стоїть, обнявшись із тією самою дівчиною на тлі гелікоптера.
У нещодавньому інтерв’ю Макс поділився, що він дійсно спілкується з Хлистун, тож тепер він не зовсім самотній.
Даша Хлистун – українська супермодель, яка мала взяти участь у шоу Victoria’s Secret, у Шанхаї, проте його скасували.
Макс Михайлюк на шоу Холостяк
Пілот Макс Михайлюк був головним героєм шоу Холостяк у 10 сезоні. У фіналі він обрав Дарину Ульянову, проте згодом дівчина його залишила. Причиною розриву стали інтимні стосунки Макса з іншою учасницею. Такий вчинок Даша розцінила, як зраду.
В інтерв’ю Даша Ульянова детально розповіла, чому закінчила стосунки з Михайлюком.