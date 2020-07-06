Причиною смерті композитора Енніо Морріконе стали ускладнення через перелом стегнової кістки. Травму він отримав напередодні через падіння.

Композитор помер на 92-му році Римі в ніч на 6 липня.

Похорон маестро пройде у закритому форматі в колі сім’ї. Про це розповів друг і адвокат Джордж Ассуму.

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Також він додав, що Морріконе помер в оточенні дружини Марії, їх дітей та онуків.

Морріконе до останніх днів зберігав ясність розуму та велику гідність.

Музика Енніо Морріконе

Італійський композитор написав саундтреки до багатьох фільмів. Музика Енніо Морріконе звучить у таких стрічках: Професіонал, Хороший, поганий, злий, Мерзенна вісімка та інших. За стрічку Квентіна Тарантіно Мерзенна вісімка Морріконе навіть отримав Оскар.

Найкращу музику Енніо Морріконе до фільмів – слухайте на Фактах ICTV.