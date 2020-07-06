Італійський композитор Енніо Морріконе, який помер 6 липня в Римі, залишив вагому музичну спадщину.
Музика Морріконе супроводжує вже не одне покоління, зокрема маестро прославився саундтреками для фільмів. Таких робіт у нього понад 400.
Мабуть найвідомішим саундтреком, написаним Морріконе, є музика до фільму Професіонал.
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Для молодшого покоління він пізнаваний своєю роботі над фільмом Мерзенна вісімка Квентіна Тарантіно. Ба більше в 2016 році він був удостоєний премії Оскар за саундтрек до цієї картини.
Також не можна не згадати музику до фільму Одного разу в Америці з Робертом де Ніро.
Ще один з найбільш впізнаваних мотивів був створений Морріконе для стрічки Хороший, поганий злий.
Смерть Енніо Морріконе
Композитор Енніо Морріконе помер у Римі 6 липня. Напередодні він впав та отримав перелом стегнової кістки. Перед смертю композитор подякував своїй дружині Марії, яка супроводжувала його все життя, а також своїм дітям та онукам.
Похорон Енніо Морріконе пройде в закритому форматі.