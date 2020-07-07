Українська хіп-хоп виконавиця Аліна Паш випустила кліп на пісню N.U.M., наповнену етнічними мотивами.

Композиція являє собою арт-маніфест із закликом до усвідомлення власного коріння і не забуттю місць сили артиста.

У тексті пісні використовуються кілька мов, зокрема українська, англійська та російська.

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Сингл несе у собі думку, що меж для музики не існує, а мова – це лише один з інструментів.

MARUV – I Want You

Співачка MARUV випустила новий запальний кліп I Want You.

Сингл є дуетом із музикантом Boosin, який також писав музику для відомої пісні Drunk Groove.

У відео, знятому на фоні поліцейського автомобіля, MARUV демонструє запальні танці у костюмі в стилі диско.