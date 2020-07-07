На честь Елтона Джона випустили монету вартістю £68 тис.

Королівський монетний двір у Великобританії виготовив для продажу монети із зображенням сера Елтона, щоб відзначити його багаторічну кар’єру.

Найдоступніші в ціновій категорії монети номіналом в £5 продаються по £13. Найдорожча монета в 1 кг номіналом £1000 коштує 68 865 фунтів стерлінгів.

Елтон Джон на такий жест монетного двору сказав:

Це воістину неймовірна честь – бути визнаним таким чином.

Художник Бредлі Морган Джонсон з Норвіча використовував дизайн музичних нот для створення округлих окулярів, прикрашених капелюхом і метеликом на тлі прапора Союзу.