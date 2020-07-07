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У капелюсі і на милицях: Мадонна знялася топлес у ванній

Популярна американська виконавиця Мадонна опублікувала знімок, на якому вона позує оголена у ванній.

61-річна зірка поділилася селфі, яке вона зробила у ванній. На знімку вона позує топлес, прикриваючи груди руками, і з милицею.

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– У кожного є своя милиця, – підписала фото Мадонна.

З одягу на співачці були тільки трусики і капелюх.

Мадонна

Фото: insta madonna

Мадонна отримала травму коліна чотири місяці тому, коли впала зі сцени на концерті в рамках турне Madame X.

В кінці травня її виписали з клініки, де вона проходила курс лікування стовбуровими клітинами.

Однак процес відновлення після травми досі не закінчився.

Фото: Dreamstime, madonna

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