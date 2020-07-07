Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) вразила шанувальників новими знімками, де з’явилася повністю оголеною.

Романтична фотосесія проводилася для одного із відомих глянцевих видань, а знімками виконавиця поділилася у своєму Instagram.

На фото Tayanna босоніж позує у повний зріст, прикриваючи груди руками: нижню частину тіла прикрасив великий квітковий бутон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 7 Лип 2020 р. о 3:11 PDT

– Якщо дійсно чогось хочеш — зробиш. Бажання – це і є життя. Дай бажанню пожити всередині тебе, простеж за ним і якщо не зникло – слідуй за ним, – підписала світлину співачка.

У квітні схожу оголену фотосесію з квітами влаштувала супермодель Белла Хадід.

Під час карантину їй часто надходили пропозиції взяти участь у “домашніх” фотосесіях через FaceTime.

На знімках Белла із легким макіяжем, дорогоцінностями та без одягу позувала разом із букетом зів’ялих троянд.