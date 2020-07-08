День сім’ї та кохання не про нас: чому Самойлова не розлучилася з Джиганом

До Дня сім’ї блогер і мати чотирьох дітей Оксана Самойлова відверто розповіла про те, чому вирішила розлучатися зі своїм чоловіком виконавцем Джиганом.

– Я знаю, що всі раділи би, якби ми розлучилися. Це було б логічно, правильно і справедливо. Я теж так вважаю, але раділи б мої діти? Коли Аріель перестала спати ночами, задихалася у панічних атаках, то я реально злякалася. Не я до цього призвела і начебто це не моя відповідальність, але діти мої, – розповіла Самойлова.

Вона додала, що не збирається терпіти все життя заради дітей. Вона просто дала шанс дітям на повну сім’ю.

Читайте: Джиган привітав Самойлову з днем народження і присвятив їй пісню

– Не чоловікові, а саме дітям. Пробачила я? Ні. Все так само як було? Ні. Правильно я вчинила? Я не знаю, це покаже час, але, думаю, мій приклад найімовірніше поганий, ніж хороший. Тепер День сім’ї, кохання та вірності не про нас, – зазначила Оксана Самойлова.

Раніше родина Оксани Самойлової та Джигана була прикладом для всіх, проте казка для закінчилася у березні, коли артист у прямому ефірі в Instagram вживав нецензурні слова та просив п’ятирічну доньку Лею принести йому пива.

Потім Оксана розповіла, що репер постійно їй зраджував, тому подає на розлучення з Джиганом.

Проте у червні стало відомо, що Самойлова відмовилася від позову.

Фото: samoylovaoxana