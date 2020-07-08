День сім’ї та кохання не про нас: чому Самойлова не розлучилася з Джиганом

До Дня сім’ї блогер і мати чотирьох дітей Оксана Самойлова відверто розповіла про те, чому вирішила розлучатися зі своїм чоловіком виконавцем Джиганом.
– Я знаю, що всі раділи би, якби ми розлучилися. Це було б логічно, правильно і справедливо. Я теж так вважаю, але раділи б мої діти? Коли Аріель перестала спати ночами, задихалася у панічних атаках, то я реально злякалася. Не я до цього призвела і начебто це не моя відповідальність, але діти мої, – розповіла Самойлова.
Вона додала, що не збирається терпіти все життя заради дітей. Вона просто дала шанс дітям на повну сім’ю.
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– Не чоловікові, а саме дітям. Пробачила я? Ні. Все так само як було? Ні. Правильно я вчинила? Я не знаю, це покаже час, але, думаю, мій приклад найімовірніше поганий, ніж хороший. Тепер День сім’ї, кохання та вірності не про нас, – зазначила Оксана Самойлова.
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Я знаю что все бы радовались если бы мы развелись и это было бы логично, правильно и по справедливости .я тоже так считаю .но радовались бы мои дети ?как думайте?я знаю что для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова .но на других весах 4 детей ,которые бы пострадали .может быть для одного ребёнка или двух можно было бы как-то смягчить удар ,но смягчить удар четверым я бы не смогла,меня бы просто не хватило .когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь .я реально испугалась .не я к этому привела и вроде это не моя ответственность .но дети то мои .это не про то что я собираюсь что -то терпеть всю жизнь ради детей,нет .я просто дала им маленький шанс на маму и папу.не мужу а именно детям.простила ли я?-нет.всё так же как было?-нет .правильно я поступила? я не знаю,это покажет время.но думаю мой пример скорее плохой,чем хороший .теперь день семьи любви и верности не про нас))грустно,но правда) А вас я поздравляю от души))любите,цените и оберегайте свои семьи
Раніше родина Оксани Самойлової та Джигана була прикладом для всіх, проте казка для закінчилася у березні, коли артист у прямому ефірі в Instagram вживав нецензурні слова та просив п’ятирічну доньку Лею принести йому пива.
Потім Оксана розповіла, що репер постійно їй зраджував, тому подає на розлучення з Джиганом.
Проте у червні стало відомо, що Самойлова відмовилася від позову.
Фото: samoylovaoxana