Лідер російського гурту Нічні снайпери Діана Арбеніна представила новий альбом під назвою О2.

Трек-лист альбому складається з 13 пісень, які здебільшого написані членами гурту, але до деяких композицій були залучені додаткові музиканти і аранжувальники.

– Альбом з’явився на тлі абсолютного вакууму, що трапився з усіма нами навесні. Ми, звичайно, насамперед звикли давати багато концертів та розвиватися.

Тому я “спровокувала” народження нового альбому у швидші терміни, ніж планувалася спочатку, бо платівка Нестерпна легкість буття вийшла рівно рік тому, – сказала Арбеніна.