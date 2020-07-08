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Факти / Шоу-бізнес / Музика

О2: Арбеніна представила новий альбом гурту Нічні снайпери

Лідер російського гурту Нічні снайпери Діана Арбеніна представила новий альбом під назвою О2.

Трек-лист альбому складається з 13 пісень, які здебільшого написані членами гурту, але до деяких композицій були залучені додаткові музиканти і аранжувальники.

– Альбом з’явився на тлі абсолютного вакууму, що трапився з усіма нами навесні. Ми, звичайно, насамперед звикли давати багато концертів та розвиватися.

Тому я “спровокувала” народження нового альбому у швидші терміни, ніж планувалася спочатку, бо платівка Нестерпна легкість буття вийшла рівно рік тому, – сказала Арбеніна.

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Для гурту платівка О2 стане одинадцятою за рахунком.

У січні 2019 року Діану Арбеніну екстрено госпіталізували з серцевим нападом.

В цей час вона перебувала у Франції, куди приїхала, щоб покататися на лижах. Її відвезли з готелю в лікарню, де напад тривав 16 годин

Фото: Diana Arbenina

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