Лідер російського гурту Нічні снайпери Діана Арбеніна представила новий альбом під назвою О2.
Трек-лист альбому складається з 13 пісень, які здебільшого написані членами гурту, але до деяких композицій були залучені додаткові музиканти і аранжувальники.
– Альбом з’явився на тлі абсолютного вакууму, що трапився з усіма нами навесні. Ми, звичайно, насамперед звикли давати багато концертів та розвиватися.
Тому я “спровокувала” народження нового альбому у швидші терміни, ніж планувалася спочатку, бо платівка Нестерпна легкість буття вийшла рівно рік тому, – сказала Арбеніна.
Читайте: Далай-лама випустив перший трек зі свого альбому мантр під музику
Для гурту платівка О2 стане одинадцятою за рахунком.
У січні 2019 року Діану Арбеніну екстрено госпіталізували з серцевим нападом.
В цей час вона перебувала у Франції, куди приїхала, щоб покататися на лижах. Її відвезли з готелю в лікарню, де напад тривав 16 годин
Фото: Diana Arbenina