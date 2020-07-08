7 липня у Лондоні почався судовий процес, ініційований актором Джонні Деппом.

Він судиться з британською газетою The Sun, щоб відновити свою репутацію. Видання в одній зі своїх статей написало, що Депп регулярно бив свою дружину Ембер Херд, ґрунтуючись на її заявах.

Словосполучення “wife beater”, використане газетою The Sun, призвело до погіршення його кар’єри.

57-річний Джонні Депп судиться з газетою, але відповідачем є 38-річна Ембер Херд, яка також присутня на засіданнях. Акторові потрібно довести, що його дружина оббрехала його. Якщо він доведе цей факт, то рішення судді щодо The Sun не матиме значення. Адже тоді для всіх стане очевидно, що актор не робив того, у чому його звинувачує Ембер Херд.

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У перший день засідань у суді Джонні Депп, відповідаючи на запитання адвокатів, дуже докладно розповів про своє життя, пристрасть до наркотиків та алкоголю, стосунки з жінками і друзями.

Також він розповів, як познайомився з Ембер Херд на пробах фільму Ромовий щоденник.

За його словами, вона проявляла неймовірно дружнє ставлення і величезний інтерес до його персони.

Також Депп сказав, що Ембер вийшла за нього заміж, щоб покращити свою кар’єру і поліпшити фінансове становище.

– Вона постійно повторювала, як захоплюється моїми фільмами. Пізніше, коли ми вже жили у шлюбі, вона зізналася, що не бачила ні одну з картин, у яких я знімався! Вона полювала на мене, і я опинився легкою здобиччю, – заявив актор.

Джонні Депп зазначив, що Ембер Херд має хвору психіку і є соціопатом, страждає нарцисизмом і постійно бреше. Також він заявив, що до таких висновків він не дійшов сам, оскільки, щоб врятувати шлюб пара відвідувала сімейного психолога, який і дав таку оцінку Херд.

– Я переконаний, що вона свідомо увійшла у моє життя, щоб забрати у мене все, що було цінне, а потім знищити те, що залишилося, – заявив Джонні.

Депп на засіданні суду стверджував, що Херд постійно принижувала його, знущалася як на словах, так і фізично. Також вона вдавалася до насильства, била актора в обличчя, жбурляла у нього пляшки від алкоголю. Після одного такого випадку йому відрізало частину пальця на руці.

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Також актор запевнив, що на Ембер він ніколи не піднімав руку.

– Це просто неможливо! Для мене є неприйнятним вдарити жінку ні за яких обставин. Насильство щодо жінки неприпустимо. Це найважливіша, центральна частина мого морального кодексу, – заявив Депп.

На суді Джонні Депп дуже докладно описував одну зі сварок зі своєю екс-дружиною, яка сталася на початку 2015 року. Тоді Ембер Херд почала його ображати і називати боягузливою бабою. Актор запевнив, що тоді він не відповідав на приниження і спробував піти, але Ембер попрямувала за ним і вдарила його в обличчя і по голові. Після чого актор зізнався, що штовхнув її на ліжко та закрився в туалеті.

– Вона стверджує, що одного разу я влаштував триденні знущання над нею. Мучив і катував її. Це абсолютно брехливі звинувачення, які придумала її хвора уява. Це вона відрізала мені частину пальця, а потім ще загасила сигарету на моїй щоці, – заявив Джонні.

Як доказ актор надав аудіозапис цієї сварки. Також обидва підтвердили, що записували свої розмови. За словами Херд, записи робилися для того, щоб нагадати Джонні Деппу його слова, сказані ним у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння.

Депп заявив, що все і завжди чудово пам’ятає. Він навіть добре пам’ятає, коли ухвалив тверде рішення розлучитися з Херд.

– Я терпів багато – образи, приниження. Але одного ранку прокинувся і виявив на нашому подружньому ложі фекалії! Думаю, що це зробила Ембер. Але не можу стверджувати напевно. Можливо, це зробив хтось із її друзів, – заявив Депп.























Принижувала і вимастила фекаліями ліжко: Джонні Депп про причини розлучення з Ембер Херд / 6 фотографий

Ще у березні 2019 року Джонні Депп подав до суду на колишню дружину Ембер Херд за наклеп і вимагав $50 млн. У позові стверджується, що звинувачення проти Деппа були вигадані з метою створити Херд позитивний імідж і допомогти її кар’єрі.

На думку актора, колонка Херд про домашнє насильство у The Washington Post нашкодила його кар’єрі. Після публікації Деппа усунули від зйомок у нових серіях Піратів Карибського моря. Натомість представник Херд заявив, що позов є черговою спробою Джонні Деппа змусити екс-дружину замовкнути.

Пара офіційно розлучилася у 2017 році за згодою, що Депп заплатить Херд $7 млн, з яких $200 тис. вже перераховані, решту суми актор частинами повинен віддати до початку листопада.

Фото: Daily Mail