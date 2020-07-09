У Каліфорнії після прогулянки з сином на озері зникла популярна актриса Найя Рівера.

У човні на озері Піру знайшли її чотирирічного сина, але без матері.

Найя Рівера орендувала катер, через три години люди побачили, що в човні, який дрейфує, знаходиться одна дитина без дорослих, і вона спить.

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Рятувальники, що прибули на місце, побачили в човні рятувальний жилет. За попередньою версією, актриса пішла купатися, і потонула.

Також біля місця події була машина Рівери. У поліції повідомили, що зараз йде розслідування, і з’ясовуються всі деталі.

Задіяні команда дайверів і повітряний пошук.

33-річна Найя Рівера відома глядачам за серіалом Хор, де вона зіграла роль черлідерша Сантани Лопез. Вона також знімалася в рекламних роликах і шоу.

У 2011 році Найя Рівера очолила список 100 найсексуальніших жінок за версією AfterEllen.com.

Також в 2015 році чоловічий журнал Men’s Health опублікував щорічний рейтинг 100 найсексуальніших жінок. Тоді Найя Рівера зайняла шосту позицію.