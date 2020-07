Біллі Айліш хотіли відправити до психолога через Бібера

Батьки Біллі Айліш хотіли відправити її до психолога через співака Джастіна Бібера.

Про це розповіла мати Біллі в подкасті me & dad radio, який веде співачка зі своїм батьком.

За її словами, коли Біллі слухала Бібера, після прослуховування пісні і перегляду кліпу As Long As You Love Me вона плакала.

Мама Біллі Айліш Меггі О’Коннел розповіла, що їй було боляче дивитися на те, як страждає її дочка, тому неодноразово замислювалася про те, щоб відвести її до психолога.

– Просто хочу відзначити, що ми дійсно подумували відвезти тебе до психолога. Тобі було так боляче через Джастіна Бібера. Це було так гірко, так багато болю, – сказала мати співачки.

Однак Біллі Айліш називає цю історію неприємною і не хоче про це згадувати.

Нещодавно Біллі Айліш презентувала пісню No Time To Die, яка стала заголовною композицією для нового фільму про пригоди Джеймса Бонда.

Також нещодавно співачка представила свій короткометражний фільм Не моя відповідальність, в якому вона повільно роздягається і читає монолог.