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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Кайфую у стосунках: Даша Ульянова розповіла про старшого на 20 років обранця

Переможниця шоу Холостяк-10 Даша Ульянова розповіла, що зараз у стосунках з 43-річним чоловіком. Вони познайомилися в компанії.

Незважаючи на різницю у віці в 20 років, її це зовсім не бентежить. Даша розповіла, що головне для неї – добре ставлення до себе, і зараз вона його отримує.

– Я хотіла доброго ставлення – я його отримую. Я не відчуваю різницю ніяку. Я йому завжди кажу: Я так кайфую з тобою, тому що я не відчуваю ні якусь там ментальну різницю, фінансову, вікову. Ми на рівних, – сказала Даша.

За словами дівчини, її нового обранця подобається її популярність, і він отримує від цього задоволення.

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На питання, чи були почуття у холостяка Макса Михайлюка до неї, Даша відповіла, що так. Але припустила, що вони вже могли давно загубитися в жіночій увазі, що зараз його оточує.

Даша поділилася, що неодноразово дзвонила Максу, щоб розібратися в стосунках, але кожна така розмова постійно заходила в глухий кут.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV переможниця шоу Холостяк-10 Даша Ульянова розповіла, що не шкодує, що взяла участь в проекті. Також вона додала, що і в подальшому хотіла б пов’язати своє життя з телебаченням.

Джерело: Олицька

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