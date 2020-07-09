Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили питання опіки над дітьми

Екс-подружжя Анджеліна Джолі та Бред Пітт разом відвідують сеанси сімейної терапії.

Головною причиною залишається болюче розлучення та право на опіку над шістьома дітьми.

56-річний Бред Пітт та 45-річна Анджеліна Джолі зустрічалися понад 10 років, а у шлюбі були майже два роки.

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Одному із видань Анджеліна Джолі зізналася, що розлучилася заради добробуту родини.

– Деякі журналісти скористалися моєю тишею. Зараз діти бачать брехню про себе в ЗМІ, але я нагадую їм, що вони повинні мати свою правду і свій розум.

Окрім відвідин терапії, примиренню пари сприяє їхнє сусідство. Діти, які залишилися із Джолі, часто гостюють у батька.

Нагадаємо, в екс-подружжя є шестеро дітей: Меддокс (18 років), Пакс (16 років), Захара (15 років), Шайло (14 років), Нокс та Вів’єн (12 років).

Меддокс, Пакс і Захара є прийомними дітьми пари.

Джолі в кіно

Актриса Анджеліна Джолі 4 червня святкувала свій день народження.

Вона залишила яскравий слід у світовому кінематографі та залишається іконою для мільйонів дівчат, які вважають її зовнішність ідеальною.

Факти ICTV публікували добірку 5 найкращих ролей Джолі в кіно, де актриса зіграла головні ролі.

У 2013 році Анджеліна Джолі отримала найзаповітнішу акторську нагороду – Оскар.

Джерело: FOX News