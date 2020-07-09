Премія YUNA 2020 цьогоріч пройде в онлайн-форматі, а власне церемонія нагородження відбудеться у наступному році.
Про перенесення Національної музичної премії YUNA організатори повідомили 7 липня. Подія повинна була відбутись ще 24 березня 2020 року, потім її переносили на травень, пізніше на вересень, але врешті вирішили нагородити учасників під час 10 церемонії.
За результатами голосування журі маємо таких переможців:
Відкриття року:
- Jerry Heil
Найкращий виконавець:
- Alekseev
- MAX BARSKIH
- MELOVIN
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергій Бабкін
Найкраща виконавиця:
- NK
Найкращий поп-гурт:
- Время и Стекло
Найкращий рок-гурт:
- Антитіла
Найкраща пісня:
- Дім – Время и Стекло
- Жива – The HARDKISS
- Зорі запалали – БEZ ОБМЕЖЕНЬ
- Обіцяю – NK
- Охрана, отмєна – Jerry Heil
Найкраща пісня іншою мовою:
- LOVE IT Ритм – MONATIK
Найкраща пісня для фільму:
- Пливе човен – DakhaBrakha (фільм Вулкан)
Найкращий дует:
- Без тебе – TAYANNA та LAUD
- Безодня – Бумбокс та Тіна Кароль
- Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
- Кохаю – Jamala та Jah Khalib
- Падло – alyona alyona та Alina Pash
Найкращий відеокліп:
- LOVE IT Ритм – MONATIK
Найкращий альбом:
- LOVE IT Ритм – MONATIK
- Пушка – alyona alyona
Інший формат:
- ЛУНА
Найкращий електронний хіт:
- Siren Song – MARUV
Найкращий естрадний хіт:
- Любовница – Оля Полякова
Найкращий хіп-хоп хіт:
- Падло – alyona alyona та Alina Pash
Найкраще концертне шоу:
- MONATIK – LOVE IT Ритм
Читайте: YUNA 2020 року – список номінантів премії
Нагородження YUNA 2021
Засновник музичної премії Захур Мохаммад та генеральний продюсер YUNA Павла Шилька вирішили, що церемонія нагородження таки відбудеться, але не в цьому році.
Церемонія YUNA 2020 пройде в рамках десятої, ювілейної, церемонії YUNA 2021, яка триватиме два дні – 30 та 31 березня 2021 року.