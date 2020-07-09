Премія YUNA 2020 цьогоріч пройде в онлайн-форматі, а власне церемонія нагородження відбудеться у наступному році.

Про перенесення Національної музичної премії YUNA організатори повідомили 7 липня. Подія повинна була відбутись ще 24 березня 2020 року, потім її переносили на травень, пізніше на вересень, але врешті вирішили нагородити учасників під час 10 церемонії.

За результатами голосування журі маємо таких переможців:

Відкриття року:

Jerry Heil

Найкращий виконавець:

Alekseev

MAX BARSKIH

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергій Бабкін

Найкраща виконавиця:

NK

Найкращий поп-гурт:

Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

Антитіла

Найкраща пісня:

Дім – Время и Стекло

Жива – The HARDKISS

Зорі запалали – БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Обіцяю – NK

Охрана, отмєна – Jerry Heil

Найкраща пісня іншою мовою:

LOVE IT Ритм – MONATIK

Найкраща пісня для фільму:

Пливе човен – DakhaBrakha (фільм Вулкан)

Найкращий дует:

Без тебе – TAYANNA та LAUD

Безодня – Бумбокс та Тіна Кароль

Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly

Кохаю – Jamala та Jah Khalib

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Найкращий відеокліп:

LOVE IT Ритм – MONATIK

Найкращий альбом:

LOVE IT Ритм – MONATIK

Пушка – alyona alyona

Інший формат:

ЛУНА

Найкращий електронний хіт:

Siren Song – MARUV

Найкращий естрадний хіт:

Любовница – Оля Полякова

Найкращий хіп-хоп хіт:

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Найкраще концертне шоу:

MONATIK – LOVE IT Ритм

Читайте: YUNA 2020 року – список номінантів премії

Нагородження YUNA 2021

Засновник музичної премії Захур Мохаммад та генеральний продюсер YUNA Павла Шилька вирішили, що церемонія нагородження таки відбудеться, але не в цьому році.

Церемонія YUNA 2020 пройде в рамках десятої, ювілейної, церемонії YUNA 2021, яка триватиме два дні – 30 та 31 березня 2021 року.