Актриса Найя Рівера визнана загиблою після прогулянки озером на човні зі своїм сином.

Про це повідомили в офісі шерифа округу Вентура, штат Каліфорнія.

Зірка американського серіалу Glee (Хор) разом зі своїм 4-річним сином на плоскодонному човні відпливла від берега: пізніше вона стрибнула в воду, але назад уже не повернулася.

Переглянути цей допис в Instagram just the two of us Допис, поширений Naya Rivera (@nayarivera) 7 Лип 2020 р. о 3:15 PDT

Декілька рятувальних загонів активно досліджують дно озера Піру, щоб знайти тіло Найї Рівери.

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Multiple teams of professional search & rescue personnel are actively searching Lake Piru for clues to the location of Naya Rivera. With over 80 people involved in the search right now, we are using helicopters, boats, ATV vehicles, and ground personnel to try and locate her. pic.twitter.com/o2bN5sQFms — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

– Зараз до пошуків залучено понад 80 чоловік: ми використовуємо вертольоти, катери, наземний транспорт і рятувальників, щоб спробувати її знайти, – йдеться в повідомленні офісу шерифа.

Озеро Піру, де і знайшли переляканого хлопчика, знаходиться на північний захід від Лос-Анжелеса.

Актриса Найя Рівера зникла після того, як разом із сином орендувала катер для прогулянки озером.

Вже за декілька годин люди з берега побачили, що в човні, який дрейфував посеред озера, була дитина: хлопчик не дочекався на маму і заснув.

Також біля місця події була машина Рівери. Поліція розпочала розслідування, всі деталі з’ясовуються.

Джерело: TMZ