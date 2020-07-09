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Тіло досі не знайшли: актрису Найю Ріверу визнали загиблою

Актриса Найя Рівера визнана загиблою після прогулянки озером на човні зі своїм сином.

Про це повідомили в офісі шерифа округу Вентура, штат Каліфорнія.

Зірка американського серіалу Glee (Хор) разом зі своїм 4-річним сином на плоскодонному човні відпливла від берега: пізніше вона стрибнула в воду, але назад уже не повернулася.

 

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just the two of us

Допис, поширений Naya Rivera (@nayarivera)

Декілька рятувальних загонів активно досліджують дно озера Піру, щоб знайти тіло Найї Рівери.

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– Зараз до пошуків залучено понад 80 чоловік: ми використовуємо вертольоти, катери, наземний транспорт і рятувальників, щоб спробувати її знайти, – йдеться в повідомленні офісу шерифа.

Озеро Піру, де і знайшли переляканого хлопчика, знаходиться на північний захід від Лос-Анжелеса.

Актриса Найя Рівера зникла після того, як разом із сином орендувала катер для прогулянки озером.

Вже за декілька годин люди з берега побачили, що в човні, який дрейфував посеред озера, була дитина: хлопчик не дочекався на маму і заснув.

Також біля місця події була машина Рівери. Поліція розпочала розслідування, всі деталі з’ясовуються.

Джерело: TMZ

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