Актриса Найя Рівера визнана загиблою після прогулянки озером на човні зі своїм сином.

Про це повідомили в офісі шерифа округу Вентура, штат Каліфорнія.

Зірка американського серіалу Glee (Хор) разом зі своїм 4-річним сином на плоскодонному човні відпливла від берега: пізніше вона стрибнула в воду, але назад уже не повернулася.

Декілька рятувальних загонів активно досліджують дно озера Піру, щоб знайти тіло Найї Рівери.

Multiple teams of professional search & rescue personnel are actively searching Lake Piru for clues to the location of Naya Rivera. With over 80 people involved in the search right now, we are using helicopters, boats, ATV vehicles, and ground personnel to try and locate her. pic.twitter.com/o2bN5sQFms

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020