Українка Міла Кузнєцова з 13-м розміром грудей - фото

Перед церемонією Найбільші жіночі натуральні груди лікарі оглянули бюст полтавчанки Міли Кузнєцової та підтвердили його натуральність.

За словами мамолога Костянтина Бабенка, жодних ознак хірургічних втручань або наявність імплантів не виявлено.

– Все натурально, паталогій молочних залоз не виявлено, розміри натуральні.

Жительці Полтави Мілі Кузнєцовій 33 роки, і окрім пишних грудей, їй є чим похвалитися: у жінки дві вищі освіти та дві роботи.

За її словами, вона дуже хвилювалася перед врученням омріяного титулу.

– Навесні мене запрошували на конкурс краси до Риму. На жаль, через пандемію його довелося відмінити, – поділилася переможниця.

Окрім конкурсів, Міла мріє про участь у турнірі ММА та подорож до Таїланду.

Церемонія Найбільші жіночі натуральні груди відбулася в четвер, 9 липня, у Києві.

Міла Кузнєцова виборола перше місце із обхватом грудей 135 см 5 мм.

Фото: mila_kuznetsova10