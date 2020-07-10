Андрій Трушковський написав заяву на поліцейського: подробиці конфлікту

Популярний український блогер Андрій Трушковський разом зі своєю дружиною Сабіною нещодавно потрапили в неприємну історію, яка тягнеться вже тиждень.
Усе почалося з того що пара разом їхала на кабріолеті і вирішила зробити кілька фото. Однак Андрій випадково помітив іншого водія, який порушував правила дорожнього руху.
Водій сірого Infiniti їхав по смузі громадського руху, чоловік почав знімати відео, а коли побачив, що порушника таки наздоганяє поліція, то просто не стримав емоцій.
Відео Андрій транслював у соцмережі. Зізнається: зрадів наче мала дитина, бо подумав – нахаба на елітному авто таки отримає штраф.
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Подружжя поїхало далі, але буквально за кілька хвилин той самий водій-порушник наздогнав їх і бризнув газовим балончиком в обличчя.
– Єдине що я йому кажу – Не тикай мені. Я ненавиджу фамільярність, я ненавиджу упередженість. Молода людина відразу ж дістає газовий балончик з маркером і повністю виливає його в мене і в мою дружину, – розповідає Андрій Трушковський.
Блогер встиг закрити праве око, а от ліве залило максимально сильно – не бачив на нього близько шести годин.
Усе відбувалося під час руху на жвавому перехресті. У подружжя кабріолет, тому промахнутися було не можливо. Їдка рідина потрапила в очі дружині, і вона ледь не втратила контроль над кермом.
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Після цього водій Infiniti намагався втекти з місця події, однак потрапив у затор, тому Трушковський наздогнав його, щоб розібратися.
– Виходить з автомобіля, дістає пістолет, каже: Я поліцейський. А в цей момент у мене увімкнена камера і я розумію, ну слава Богу!
На моїх відео видно, що чоловік дістав пістолет, він зведений, він не на запобіжнику, що є грубим порушенням носіння зброї. Пістолет з магазином, а балончик – у нього в руках, – розповідає далі блогер.
Обоє учасників конфлікту викликали поліцію. Андрій каже, що правоохоронець спершу навіть намагався приховати зброю від колег. Втім план провалився, адже блогер усе знімав на відео.
– Коли він слідчим віддавав пістолет, були явні втручання у механізм пістолета, знята рамка, скоріше за все він пошкодив якось механізм щоб потім списати на те, що це муляж.
Озброєним правоохоронцем виявився 28-ми річний старший оперуповноважений головного управління поліції Києва – Олександр Бистров.
До речі, елітне авто Infiniti не вказане у декларації правоохоронця.
У поліції дії свого колеги, який вхопився за пістолет, коментувати відмовляються.
На якому етапі справа зараз
У цьому конфлікті намагаються розібратися слідчі ДБР, постраждалий блогер вже написав заяву.
За словами дружини Андрія Сабіни, за фактом хуліганства відкрито кримінальну справу.
– У мене з Андрієм є статус потерпілих, зроблені експертизи медичного характеру, всі показання надані, – зазначила вона.
Сабіна також додала, що номер авто водія-порушника відсутній у державному реєстрі номерних знаків.
Ба більше, документів на зброю у нього не було, а газовий балончик він не надав.
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Привет, друзья! ⠀ Что будет с вами, если ваш оппонент полицейский? — Правильно! Возможно НИ-ЧЕ-ГО! ⠀ В субботу средь бело дня, в самом центре Киева, мы с Андреем @trushkovskiy подверглись нападению со стороны неизвестного мужчины, видимо он решил, что имеет право безнаказанно применять газовый баллончик “sabre red blue face”, который запрещен рядом международных нормативно-правовых актов для применения к людям, так как троекратно превышает вместимость определенного газа. А после неудачной попытки скрыться с места происшествия, был остановлен Андреем и другими очевидцами, для выяснения обстоятельств. ⠀ Но наш неизвестный супермен, решил идти до конца, выбежал из машины с тем самым баллончиком и оружием в руках, которое направил на Андрея, при этом не забыв обозначить, что он полицейский, видимо решил, что это #словопароль, заметив перед собой Андрея с камерой в руках — быстро спрятал оружие в машину. ⠀ Дальше пошли разборки, выяснения, скорая, много полиции, звонки мамам, друзьям-полковникам — вся история в деталях в ВИДЕО выше. ⠀ сейчас о ФАКТАХ: ▪️запущено уголовное производство ч. 4 ст 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), у меня с Андреем есть статус потерпевших, сделаны экспертизы медицинского характера, все показания даны. ⠀ ▪️Быстров Александр Владимирович, старший оперуполномоченный главного управления национальной полиции Украины, 1992 года (по информации из открытых источников), авто «Инфинити» КА1000АА отсутствуют в реестре государственных номерных знаком: ⠀ ✔️НАРУШИЛ ПДД, не был наказан; ✔️ДОКУМЕНТОВ НА ОРУЖИЕ с собой не было; ✔️от вышеупомянутого баллончика ИЗБАВИЛСЯ (или просто не предоставил); ✔️применял ко мне физическую силу; ✔️пытался скрыться с места происшествия, ✔️предварительно испортив мое имущество, залив белый салон новой машины. ⠀ Каждый из вас мог бы оказаться на нашем месте, когда человек, который обязан нас защищать — нападает, и делает это с применением запрещённых средств. ⠀ НАШЕ ОРУЖИЕ — это ПУБЛИЧНОСТЬ, НАША ЗАЩИТА — это ВЫ! ⠀ Евгений Пронин @pronin_law_you, представляет наши интересы. ⠀ ????Друзья, если вы владеете какой-либо информацией, свяжитесь с нами. ⠀ СПАСИБО ЗА РЕПОСТЫ И ПОДДЕРЖКУ!
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