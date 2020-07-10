Андрій Трушковський написав заяву на поліцейського: подробиці конфлікту

Популярний український блогер Андрій Трушковський разом зі своєю дружиною Сабіною нещодавно потрапили в неприємну історію, яка тягнеться вже тиждень.

Усе почалося з того що пара разом їхала на кабріолеті і вирішила зробити кілька фото. Однак Андрій випадково помітив іншого водія, який порушував правила дорожнього руху.

Водій сірого Infiniti їхав по смузі громадського руху, чоловік почав знімати відео, а коли побачив, що порушника таки наздоганяє поліція, то просто не стримав емоцій.

Відео Андрій транслював у соцмережі. Зізнається: зрадів наче мала дитина, бо подумав – нахаба на елітному авто таки отримає штраф.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Андрей Трушковский (@trushkovskiy) 4 Лип 2020 р. о 4:56 PDT

Подружжя поїхало далі, але буквально за кілька хвилин той самий водій-порушник наздогнав їх і бризнув газовим балончиком в обличчя.

– Єдине що я йому кажу – Не тикай мені. Я ненавиджу фамільярність, я ненавиджу упередженість. Молода людина відразу ж дістає газовий балончик з маркером і повністю виливає його в мене і в мою дружину, – розповідає Андрій Трушковський.

Блогер встиг закрити праве око, а от ліве залило максимально сильно – не бачив на нього близько шести годин.

Усе відбувалося під час руху на жвавому перехресті. У подружжя кабріолет, тому промахнутися було не можливо. Їдка рідина потрапила в очі дружині, і вона ледь не втратила контроль над кермом.

Читайте: У День сім’ї Арсен Мірзоян розкрив секрет щасливого шлюбу

Після цього водій Infiniti намагався втекти з місця події, однак потрапив у затор, тому Трушковський наздогнав його, щоб розібратися.

– Виходить з автомобіля, дістає пістолет, каже: Я поліцейський. А в цей момент у мене увімкнена камера і я розумію, ну слава Богу! На моїх відео видно, що чоловік дістав пістолет, він зведений, він не на запобіжнику, що є грубим порушенням носіння зброї. Пістолет з магазином, а балончик – у нього в руках, – розповідає далі блогер.

Обоє учасників конфлікту викликали поліцію. Андрій каже, що правоохоронець спершу навіть намагався приховати зброю від колег. Втім план провалився, адже блогер усе знімав на відео.

– Коли він слідчим віддавав пістолет, були явні втручання у механізм пістолета, знята рамка, скоріше за все він пошкодив якось механізм щоб потім списати на те, що це муляж.

Озброєним правоохоронцем виявився 28-ми річний старший оперуповноважений головного управління поліції Києва – Олександр Бистров.

До речі, елітне авто Infiniti не вказане у декларації правоохоронця.

У поліції дії свого колеги, який вхопився за пістолет, коментувати відмовляються.

На якому етапі справа зараз

У цьому конфлікті намагаються розібратися слідчі ДБР, постраждалий блогер вже написав заяву.

За словами дружини Андрія Сабіни, за фактом хуліганства відкрито кримінальну справу.

– У мене з Андрієм є статус потерпілих, зроблені експертизи медичного характеру, всі показання надані, – зазначила вона.

Сабіна також додала, що номер авто водія-порушника відсутній у державному реєстрі номерних знаків.

Ба більше, документів на зброю у нього не було, а газовий балончик він не надав.

П’яний поліцейський в Одесі

Порушення правил дорожнього руху серед представників поліції – не новина.

В Одесі нетверезий поліцейський скоїв наїзд на двох пішоходів та збив шлагбаум. У той час він не був на службі.

Травмованих 49-річного чоловіка та 47-річну жінку госпіталізовано з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.