Популярна співачка Настя Каменських|NK своїми хітами підкорила не лише Україну, а й весь світ, зокрема Латинську Америку.

У коментарі Фактам ICTV NK розповіла про свої найулюбленіші латиноамериканські треки, які оселилися в її плейлисті.

– Музика завжди дарує мені натхнення й вона спроможна залежно від жанру, змінювати настрій – розслаблювати або бадьорити, налаштовувати на романтичну хвилю або заряджати енергією на нові звершення. І тому в моєму плейлисті дуже багато класних треків на всі випадки життя: енергійні для спорту і танців; для легкого настрою, коли, наприклад, я їду в машині, готую або прибираю у будинку; розслаблюючі, ніжні, найчастіше про кохання – таку музику я слухаю для душі і коли хочу розслабитися, – розповідає Анастасія.

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Також вона додала, що має особливий зв’язок з Латинською Америкою, де у багатьох її пісні вже на повторі.

– Я завжди відчувала особливий зв’язок з Латинською Америкою. Мені близька ця культура, колорит і, звичайно, запальні музичні ритми! Зовсім скоро відбудеться прем’єра мого першого іспаномовного альбому, в якому я зможу передати все моє кохання до латиноамериканської культури і музики. Тому сьогодні ділюся з вами топ-10 гарячих латиноамериканських пісень з мого плейлисту, – зазначила NK.

Топ-10 найзапальніших латиноамериканських пісень від Насті Каменських

Aya Nakamura (feat. Maluma) – Djadja

– Кілька тижнів тому я почула новий ремікс на цю гучну пісню Aya Nakamurа. І, якщо чесно, цей варіант мені подобається навіть більше, ніж оригінал. Адже тепер у ньому звучить голос мого улюбленця Maluma! Його пісні я слухала ще до нашої з ним зустрічі в Києві, де ми співали на одній сцені. А після того, як поспілкувалася з ним особисто і дізналася, який він харизматичний і класний, полюбила його творчість ще більше! Так що його ремікс на Djaja – мій новий музичний фаворит, – зазначає Настя Каменських.

Shawn Mendes і Camila Cabello – Señorita

– Ця пісня вийшла вже понад рік тому, і стільки ж я її слухаю. І досі насолоджуюся нею як першого разу. Вона неймовірно чуттєва і романтична. А якщо ви ще не бачили кліп – подивіться просто зараз! У ньому стільки кохання та пристрасті! Дуже подобається це сучасне танцювальне втілення мотивів Далекого Сходу. Ця пісня мене прямо-таки гіпнотизує, під неї я завжди танцюю, – розповідає співачка.

До слова, можливо секрет магнетизму пісні полягає в романтичних стосунках Shawn Mendes і Camila Cabello.

Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul – MAMACITA

– Цей кліп і пісня асоціюються з сонячною Каліфорнією. Дуже люблю тренуватися під цей трек, а кліп дивлюся вже, напевно, всоте за місяць. І кожного разу захоплююся місцем знімань, декораціями, костюмами і взагалі всім, що там відбувається. У мене ще особлива любов до всього, що робить Ozuna. Ми з ним бачилися на Latin Grammy і я відчула, що у цього хлопця нереальна енергетика. В його голосі є якісь magic vibes, які одночасно і бадьорять, і розслаблюють тебе зсередини, – поділилася NK.

ROSALÍA і Travis Scott – TKN

– Гарячі латинські ритми, під які я дуже люблю займатися спортом. Або просто вмикати для настрою у будинку або в машині, – підкреслила Каменських.

Gente de Zona і Becky G – Muchacha

– Дуже подобається приспів – він ніби й простий, але, водночас, шалено чіпляє, його неможливо викинути з голови! – NK.

Sofia Reyes – 1, 2, 3 (feat. Jason Derulo і De La Ghetto)

– Подобається все, що робить De La Ghetto! Він дуже талановитий артист і класна людина. Я переконалася у цьому, коли ми працювали з ним над реміксом на мою пісню Peligroso. Люблю реп у його виконанні. Але ця пісня класна не лише через De La Ghetto. Її ритми неймовірно запальні – слухаєш і хочеться увірватися на якусь пляжну вечірку, – розповіла Настя Каменських.

David Guetta, Bebe Rexha і J Balvin – Say My Name

– Пісня така енергійна, ритмічна. Люблю слухати її коли їду на якийсь захід або вечірку. Класний настрій забезпечено! – рекомендує артистка.

Cuando Te Bese – Becky G і Paulo Londra

– У латиноамериканських країнах про кохання співають завжди так чуттєво і пристрасно. Пісня це доводить. Здається, що її мелодія розтікається тілом приємним теплом. Вона про кохання, що спалахує миттєво, якому ніяк не можна противитися! – зазначає Каменських.

Shakira (feat. Maluma) – Chantaje

– Кілька років тому, два моїх музичних улюбленця створили цю пісню – і з тих пір я слухаю її майже кожен день. І вже з першої її ноти неможливо втриматися, щоб не почати танцювати або, щонайменше, похитувати стегнами! – розповіла Анастасія.

Jennifer Lopez – El Anillo

– Замикає цю гарячу десятку ще одна моя улюблениця. Жінка, якою я захоплююся, і яка дивує з кожною новою піснею більше і більше! Я не пам’ятаю, коли ще так танцювала, як у неї на концерті в Лас-Вегасі. Як і сама J Lo, пісня El Anillo пристрасна та енергійна, що прямо-таки заводить з перших нот! – підсумувала NK.

Настя Каменських|NK – Воспоминания

Настя Каменських|NK презентувала романтичний кліп на пісню Воспоминания. Відео було знято у дворі будинку артистки.

Крім того, ролик, переповнений архівними, романтичними кадрами Насті Каменських та її чоловіка Потапа.

Кліп на пісню Воспоминания – дивіться на Фактах ICTV.