PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Last Dance: Время и Стекло випустили прощальну пісню

Гурт Время и Стекло, який нещодавно повідомив про завершення творчості, випустив прощальний трек Last Dance. Надя Дорофєєва та Позитив зняли кліп в стилі 90-х.

У кліпі Надя Дорофєєва постала в яскравому, епатажному образі, який доповнила новою стрижкою і шкіряним корсетом.

Пісню Last Dance гурт Время и Стекло виконає на концертах під час прощального туру, який запланований після карантину.

– Ми не плануємо йти в вічний прощальний тур, просто карантин диктує свої правила і змінює плани – через пандемію перенеслися дати концертів прощального туру, але ми приїдемо до всіх запланованих концертні зали, – написали учасники гурту під кліпом.

Новина доповнюється…

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка