Last Dance: Время и Стекло випустили прощальну пісню

Гурт Время и Стекло, який нещодавно повідомив про завершення творчості, випустив прощальний трек Last Dance. Надя Дорофєєва та Позитив зняли кліп в стилі 90-х.

У кліпі Надя Дорофєєва постала в яскравому, епатажному образі, який доповнила новою стрижкою і шкіряним корсетом.

Пісню Last Dance гурт Время и Стекло виконає на концертах під час прощального туру, який запланований після карантину.

– Ми не плануємо йти в вічний прощальний тур, просто карантин диктує свої правила і змінює плани – через пандемію перенеслися дати концертів прощального туру, але ми приїдемо до всіх запланованих концертні зали, – написали учасники гурту під кліпом.

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