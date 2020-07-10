Російський артист Артур Пирожков представив публіці новий кліп до пісні перетанцює мене.
Трек співак презентував в червні, назвавши його маніфестом справжніх гульвіс.
У ролику Пирожков і його сусіди прощаються з пандемією коронавірусу масовим танцем. Вони скидають маски і повторюють рухи за артистом.
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Спочатку Пирожков танцює в напівтемній кімнаті у віртуальної компанії інших людей, а потім вистрибує з вікна. Уже на вулиці він продовжує танцювати один, а потім до нього починають приєднуватися перехожі.
Режисером кліпу виступив Сергій Грей.
Время и Стекло – Last Dance
Гурт Время и Стекло, який нещодавно повідомив про завершення творчості, випустив прощальний трек Last Dance. Надя Дорофєєва та Позитив зняли кліп в стилі 90-х.
У кліпі Надя Дорофєєва постала в яскравому, епатажному образі, який доповнила новою стрижкою і шкіряним корсетом.