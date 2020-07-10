Британський гурт Massive Attack випустив аудіовізуальний міні-альбом Eutopia, куди увійшли три треки.

У записі альбому взяли участь автор Паризьких кліматичних угод ООН Крістіан Фігерес, розробник принципу безумовного базового доходу Гай Стендінг і професор Габріель Цукман, який виступає за введення податку на багатство в США.

– Локдаун розкрив найкращі аспекти і найгірші недоліки людства. Цей період невизначеності і тривоги змусив нас замислитися над очевидною необхідністю змінити руйнівні системи, в яких ми живемо. Ми створили звуковий та візуальний діалог з цих глобальних, структурних питань, які приймають форму проблем клімату, справляння податків і безумовного базового доходу, – заявили Massive Attack.

Також над міні-альбомом працювали музиканти з Young Fathers і Algiers, а ще американський письменник Сол Вільямс.

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26 липня 2018 року Massive Attack виступили на фестивалі Park Festival. Український співак Святослав Вакарчук назвав виступ британців найкращим концертом за все його життя.