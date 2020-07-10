Відомий український телеведучий, ведучий проекту Холостяк на каналі СТБ Григорій Решетнік втретє стане батьком.
Про це він написав у своєму Instagram.
– Нас не зупинити! – підписав пост телеведучий та прикріпив фото дружини з дітьми.
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Однак ще залишається головна інтрига – хто ж народиться у пари, адже у Григорія та Христини вже є два сини – Дмитро та Іван.
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Ця таємниця розкриється наступного тижня після УЗД, а народження дитини чекають на зиму.
Подружжя розповіло, що певний час приховувало цю звістку від дітей, але вони дуже зраділи, коли дізналися.
І Діма, і Ваня вже полюбили майбутнього братика чи сестричку. Хлопчики навіть допомагали прикривати животик на фото.
Нещодавно Григорій Решетнік розповів, як проходить кастинг шоу Холостячка, яке йтиме на телеканалі СТБ.