Відомий український телеведучий, ведучий проекту Холостяк на каналі СТБ Григорій Решетнік втретє стане батьком.

Про це він написав у своєму Instagram.

– Нас не зупинити! – підписав пост телеведучий та прикріпив фото дружини з дітьми.

Однак ще залишається головна інтрига – хто ж народиться у пари, адже у Григорія та Христини вже є два сини – Дмитро та Іван.

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Ця таємниця розкриється наступного тижня після УЗД, а народження дитини чекають на зиму.

Подружжя розповіло, що певний час приховувало цю звістку від дітей, але вони дуже зраділи, коли дізналися.

І Діма, і Ваня вже полюбили майбутнього братика чи сестричку. Хлопчики навіть допомагали прикривати животик на фото.

Нещодавно Григорій Решетнік розповів, як проходить кастинг шоу Холостячка, яке йтиме на телеканалі СТБ.