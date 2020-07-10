PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Нас не зупинити! Григорій Решетнік втретє стане батьком

Відомий український телеведучий, ведучий проекту Холостяк на каналі СТБ Григорій Решетнік втретє стане батьком.

Про це він написав у своєму Instagram.

– Нас не зупинити! – підписав пост телеведучий та прикріпив фото дружини з дітьми.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Нас не зупинити ????????❤️ . #reshetnikfamily #3pregnancy

Допис, поширений Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Однак ще залишається головна інтрига – хто ж народиться у пари, адже у Григорія та Христини вже є два сини – Дмитро та Іван.

Читайте: Вагітна Джамала показала ніжні фото у прозорому мереживному боді у ванній

Ця таємниця розкриється наступного тижня після УЗД, а народження дитини чекають на зиму.

Подружжя розповіло, що певний час приховувало цю звістку від дітей, але вони дуже зраділи, коли дізналися.

І Діма, і Ваня вже полюбили майбутнього братика чи сестричку. Хлопчики навіть допомагали прикривати животик на фото.

Нещодавно Григорій Решетнік розповів, як проходить кастинг шоу Холостячка, яке йтиме на телеканалі СТБ.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка