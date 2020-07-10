PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

У бюстгальтері і на шпильках: Тіна Кароль поділилася гарячим фото

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками відвертим фото, на якому постала в чорному бюстгальтері і бандані.

На опублікованих в Instagram кадрах співачка позує у чорній довгій спідниці і бюстгальтері, образ її доповнюють лакові босоніжки на шпильці.

Читайте: Одружилися задовго до весілля: скільки Настя Каменських і Потап приховували свій шлюб

Шанувальники співачки із захопленням відреагували на нові знімки:

Вау! Неймовірна краса!; Яка ніжна; Найкрасивіша; Така сонячна.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Останнім часом Тіна Кароль регулярно радує своїх передплатників новими фото. Нещодавно співачка здивувала публіку відвертим вбранням на фіналі нацвідбору на Євробачення.

Головною прикрасою є пишний бюст співачки, який вона часто демонструє в сукнях з глибоким декольте.

7 липня президент України Володимир Зеленський нагородив Тіну Кароль орденом княгині Ольги III ступеня.

Цією нагородою вшановують жінок за визначні заслуги в різних сферах суспільної діяльності, включаючи культуру і доброчинність.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка