Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками відвертим фото, на якому постала в чорному бюстгальтері і бандані.

На опублікованих в Instagram кадрах співачка позує у чорній довгій спідниці і бюстгальтері, образ її доповнюють лакові босоніжки на шпильці.

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Шанувальники співачки із захопленням відреагували на нові знімки:

Вау! Неймовірна краса!; Яка ніжна; Найкрасивіша; Така сонячна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 9 Июл 2020 в 11:31 PDT

Останнім часом Тіна Кароль регулярно радує своїх передплатників новими фото. Нещодавно співачка здивувала публіку відвертим вбранням на фіналі нацвідбору на Євробачення.

Головною прикрасою є пишний бюст співачки, який вона часто демонструє в сукнях з глибоким декольте.

7 липня президент України Володимир Зеленський нагородив Тіну Кароль орденом княгині Ольги III ступеня.

Цією нагородою вшановують жінок за визначні заслуги в різних сферах суспільної діяльності, включаючи культуру і доброчинність.