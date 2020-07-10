Співачка і блогер Ольга Бузова прокоментувала своє нібито викрадення. Також вона звинуватила ЗМІ у розповсюдженні фейку про неї.

Вона розкритикувала ЗМІ, які заявили про її викрадення. Вона розповіла, що всю ніч працювала і потім лягла спати. Прокинувшись, побачила безліч повідомлень від родичів і друзів.

– Ви взагалі думаєте про наслідки? Що є ті, хто хвилюється? – заявила Бузова.

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Також вона не розкрила деталей, а лише зазначила, що пережила стрес, а все інше розповість у понеділок.

Я досі не можу відійти від стресу, який я пережила вночі. Мені поки складно про це говорити. Про те, що трапилося, я розповім у понеділок, – зазначила Ольга Бузова.

“Викрадення” Бузової

У соцмережах поширили відео, де невідомі нібито викрадають Ольгу Бузову.

У ролику видно, що співачка йде з приятелем. Потім хлопцеві неправдоподібно дістається від “викрадачів” у чорному, а Бузової надягають на голову пакет і відвозять у багажнику чорного авто.

Користувачі мережі обурилися, що це новий пранк від блогерів.