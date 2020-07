Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах

Дружина Вілла Сміта Джада зізналася в зраді в ефірі ток-шоу Red Table Talk, ведучою якого вона сама і є.

Джада вирішила публічно відповісти на заяву співака Августа Алсіна, який 30 червня розповів, що кілька років тому у них був роман.

Ба більше, виконавець заявив, що сам Уілл Сміт був в курсі цих відносин і не був проти їх.

Однак представники обох акторів назвали цей вислів неправдивим.

Але вже 2 липня Джажа покликала до себе за круглий стіл чоловіка Уілла Смітта і зізналася, що чотири роки тому дійсно була у відносинах з Августом, але саме тоді, коли вони з чоловіком вирішили зробити паузу у стосунках.

Протягом ролика Вілл Смітт реагував на слова дружини різними жартами, кивками і посмішками. В результаті пара прийшла до висновку, що зараз в їхніх стосунках все добре.

Однак користувачі соцмереж впевнені, що насправді акторові було дуже боляче, і він ледь стримував сльози.

I’ve seen Will Smith cry in too many movies to pretend like he wasn’t on the verge of tears during #RedTableTalk. Jada seemed at peace, but Will is going through it! ???? pic.twitter.com/sLPGSMQ7sv

— Da Kid Gowie (@DaKidGowie) July 10, 2020