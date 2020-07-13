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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Амбасадор печалі: Вілл Смітт після розмови з дружиною став мемом

Дружина Вілла Сміта Джада зізналася в зраді в ефірі ток-шоу Red Table Talk, ведучою якого вона сама і є.

Джада вирішила публічно відповісти на заяву співака Августа Алсіна, який 30 червня розповів, що кілька років тому у них був роман.

Ба більше, виконавець заявив, що сам Уілл Сміт був в курсі цих відносин і не був проти їх.

Однак представники обох акторів назвали цей вислів неправдивим.

Але вже 2 липня Джажа покликала до себе за круглий стіл чоловіка Уілла Смітта і зізналася, що чотири роки тому дійсно була у відносинах з Августом, але саме тоді, коли вони з чоловіком вирішили зробити паузу у стосунках.

Протягом ролика Вілл Смітт реагував на слова дружини різними жартами, кивками і посмішками. В результаті пара прийшла до висновку, що зараз в їхніх стосунках все добре.

Однак користувачі соцмереж впевнені, що насправді акторові було дуже боляче, і він ледь стримував сльози.

У зв’язку з цим з’явилося дуже багато як різних мемів, так і постів на підтримку актора. Ось кілька з них:

  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
  • Вілл Смітт після розмови з дружиною став популярний в соцмережах
Амбасадор печалі: Вілл Смітт після розмови з дружиною став мемом / 9 фотографий

Вілл Смітт – американський актор, якого двічі номінували на Оскар – за роль у фільмах Алі і В гонитві за щастям. Також його п’ять разів висували на премію Золотий глобус.

Одна з найвідоміших ролей – агент у фільмі Люди в чорному. Також велика популярність прийшла і після фільму Я легенда.

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