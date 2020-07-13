У США онук короля рок-н-ролу Елвіса Преслі Бенджамін Кіо вчинив самогубство.
Кіо син Лізи Марі Преслі. Йому було 27 років.
– Вона повністю вбита горем, невтішна і спустошена, але намагається залишатися сильною для своїх 11-річних близнюків і своєї старшої дочки Райлі. Вона обожнювала цього хлопчика. Він був любов’ю всього її життя, – розповів менеджер Лізи Марі.
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Причиною смерті стало вогнепальне поранення.
Тіло Кіо було знайдене в будинку в Калабасасі в Каліфорнії.
Що відомо про Бенджаміна Кіо
Бенджамін був музикантом і в 2009 році йому вдалося укласти контракт на суму $5 млн. Також він знявся в декількох фільмах.
Більше про нього немає публічної інформації. У нього немає акаунтів в соціальних мережах.
Один з останніх випадків, коли його бачили з сім’єю, було під час 40-річної річниці смерті Елвіса Преслі в 2017 році в Грейсленді.
Фото: lisampresley