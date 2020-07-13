У Лондоні тривають слухання у справі Джонні Деппа. Голлівудський актор подав до суду на британську газету The Sun, яка опублікувала низку статей про розлучення Деппа з Ембер Херд. У них йшлося про те, що 57-річний актор бив і морально знущався над Херд.

Однак Джонні Депп заперечує і заявляє, що це він був жертвою у цьому шлюбі. А через публікації The Sun репутація була заплямована, кар’єра зіпсована, а він виявився на межі фінансового краху.

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Так, у цій справі Депп виступає позивачем, The Sun – відповідачем, а Ембер Херд – свідком.

Крім того, у справі свідками проходить ціла низка голлівудських знаменитостей, зокрема актриса Вайнона Райдер. Вона свідчитиме через відеозв’язок 15 липня, проте вже дала коментар, за яким можна сказати, що вона на боці Деппа.

Нагадаємо, Райдер і Депп були у стосунках протягом чотирьох років.

– Я була абсолютно шокована, розгублена і засмучена, коли почула звинувачення, висунуті проти нього. Твердження, що він є неймовірно жорстокою людиною, абсолютно суперечить тому Джонні, якого я знала і кохала. Ці звинувачення не вкладаються у мене в голові, – заявила Вайнона.

Крім того, в суді піднімалася тема наркозалежності та алкоголізму Джонні Деппа. Актор не заперечував, що вживав наркотичні речовини, ба більше ділився ними з друзями і навіть давав покурити марихуану своїй 13-річній доньці. Однак, за його словами, це ніяк не впливало на його поведінку, а про приступи агресії взагалі не йдеться.

Також під час слухать оприлюднили аудіозапис, на якому Депп кричить, аби Херд порізати його.

– Мій чортів ніж! Поріж мене! Ти хочеш порізати мене? Поріж мене. Якщо ні, я сам це зроблю! – вигукує Депп.

У суді Депп підтвердив, що це його голос і він дійсно вимовляв такі слова.

Якщо раніше Ембер Херд стверджувала, що її стосунки з Ілоною Маском почалися після розлучення з Деппом, то на суді виявилося все інакше.

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Є свідки, які в своїх свідченнях повідомили, що бачили Ілона в пентхаусі Деппа в Лос-Анджелесі в 2016 році. Ці ж свідки – колишні члени персоналу житлового комплексу, в якому знаходяться ці апартаменти. Так, Маск з’являвся в апартаментах по кілька разів на тиждень, поки Депп був у від’їзді на зйомках.

Крім того, побиття, які демонструвала Херд не міг нанести Депп, бо у ці дати його не було у країні. Однак свідки стверджують, що саме у цей час Херд регулярно бачилася з Маском.

Депп погрожував Маску

Голлівудський актор Джонні Депп погрожував “відрізати” Ілону Маску пеніс, тому що вважав, що у засновника SpaceX був роман із його дружиною актрисою Ембер Херд.

Високий суд у Лондоні показав листування між Деппом і колишнім нареченим Леді Гаги Крістіаном Каріно, в якому актор писав:

– Я покажу йому те, чого він ніколи раніше не бачив, наприклад, інший бік його пеніса, коли я відріжу його.

Слухання у справі досі не закінчилися, тому це ще не всі подробиці складного подружнього життя голлівудських зірок.